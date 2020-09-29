تشيناليسيس توسع تواجدها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ استجابةً لاختراق كيو كوين

تام شمس - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 05:52 مساءً - تقوم شركة تشيناليسيس، وهي شركة عالمية كبرى لتحليل العملات المشفرة، بتوسيع وجودها في جميع أنحاء العالم لاحتضان المزيد من الولايات القضائية لتحقيقاتها في مجال العملات المشفرة.

حيث أعلنت شركة تشيناليسيس، التي تقدم خدماتها إلى الوكالات الفيدرالية مثل دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، عن إطلاق مكاتب جديدة في سنغافورة وطوكيو لتقديم خدمة أفضل للعملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومن خلال إنشاء المكتبين الجديدين، تضاعف تشيناليسيس التزامها بتقديم الدعم الكامل لشركات العملات المشفرة المحلية والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية. حيث قال ممثل الشركة إن المكاتب الجديدة ستكون بمثابة مراكز للمبيعات وخدمات التحقيق المهنية والتدريب. وسينتقل أوليسيس ديل أورتو، المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تشيناليسيس، إلى سنغافورة لقيادة العمليات الجديدة بصفته المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وعند الإعلان عن الأخبار على تويتر، أبرز تشيناليسيس أن المكاتب الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون بمثابة موقع مهم لتحقيقات العملات المشفرة المحلية. وعلى ما يبدو، تعتزم الشركة التحقيق عن كثب في اختراق ٢٠٠ مليون دولار لبورصة كيو كوين المشفرة، والتي يُزعم أن مقرها الرئيسي في سنغافورة. وقد نشرت تشيناليسيس تغريدة قالت فيها:

"إن اختراق كيو كوين هو مثال آخر أن بورصات العملات المشفرة، ووكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تحتاج إلى أدوات التحقيق والامتثال. ويسعدنا الإعلان عن مكاتب جديدة في سنغافورة وطوكيو لتقديم خدمة أفضل للعملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ."

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، قالت كيو كوين في عام ٢٠١٨ إن مقرها الرئيسي في سنغافورة. ومع ذلك، فإن كيو كوين غير مرخصة في سنغافورة ولم تقدم ملفًا لدى سلطة النقد في سنغافورة - والذي يلزم للعمل بشكل قانوني في الدولة. ولا يزال من غير الواضح مكان مقر كيو كوين بالفعل. حيث يوضح الملف التعريفي لشركة كيو كوين أنها "تعمل في سيشيل".