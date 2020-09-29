بورصة العملات المشفرة جيميني تضيف عمليات سحب محمية لعملة الخصوصية زي كاش

تام شمس - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 05:52 مساءً - تهدف جيميني، وهي بورصة للعملات المشفرة أسسها التوأم وينكلفوس، إلى تحسين خصوصية المستخدمين من خلال توكن الخصوصية الرائد زي كاش (ZEC).

وبدءًا من ٢٩ سبتمبر، ستدعم جيميني عمليات السحب المحمية لزي كاش، والتي تتيح للمستخدمين إخفاء بيانات معاملاتهم.

حيث قال ممثلو جيميني إن الميزة الجديدة هي "المرة الأولى التي تتوفر فيها عمليات سحب لزي كاش تكون محمية في بورصة منظمة." يتماشى الخيار الجديد مع مهمة جيميني المتمثلة في تعزيز الخصوصية المالية و "تمكين الأفراد من خلال العملات المشفرة"، حسبما قال التنفيذيون في جيميني.

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تم إطلاق زي كاش في عام ٢٠١٦، وهي عملة مشفرة رئيسية تركز على الخصوصية، مما يتيح مستويين من خصوصية المستخدم من خلال نوعين من العناوين - شفاف، أو عناوين t، أو عناوين محمية، أو عناوين z. وعلى عكس العناوين الشفافة، تم تصميم عناوين زي كاش المحمية لتشفير وإخفاء بيانات المعاملات مثل المرسل والمستقبل وكذلك المبلغ المرسل.

ووفقًا لجيميني، ستقوم البورصة بتخزين زي كاش في عناوين t. ومن أجل إكمال سحب زي كاش المحمي، يمكن للمستخدمين ببساطة سحب زي كاش إلى عنوان z. كما يستطيع مستخدمو البورصة بالفعل إيداع زي كاش من عنوان z في حساباتهم.

لم تحدد جيميني إذا ما كانت البورصة قد تلقت أي موافقات تنظيمية خاصة لإدخال عمليات سحب محمية من زي كاش. ومع ذلك، قال الممثلون إن الميزة الجديدة "توضح أنه مع تطبيق الضوابط الصحيحة والتثقيف المناسب، يمكن للمنظمين الشعور بالراحة مع العملات المشفرة التي تمكّن الخصوصية.