إدانة مالك بورصة بلغارية بتهمة الاحتيال في المزاد العلني

تام شمس - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:56 صباحاً - أُدين روسين إيوسيفوف، وهو مواطن بلغاري يبلغ من العمر ٥٣ عامًا ومالك بورصة العملات المشفرة "آر جي كوينز"، بتشغيل حلقة غسيل أموال بملايين الدولارات كجزء من مخطط احتيال في مزاد عبر وطني.

وبعد محاكمة استمرت أسبوعين، أدانت هيئة محلفين فيدرالية في فرانكفورت بولاية كنتاكي، يوسفوف بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر لارتكاب الابتزاز. وسيواجه المقيم في كنتاكي حكمًا في ١٢ يناير ٢٠٢١.

وجدت هيئة المحلفين أنه تم خداع ما لا يقل عن ٩٠٠ مواطن أمريكي في مخطط شهد قيام شركاء إيوسيفوف المقيمين في رومانيا بنشر إعلانات على منصات المزادات الشهيرة مثل إيباي وكريغس ليست عن سلع عالية القيمة مثل المركبات التي لم تكن موجودة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، سيزود المحتالون ضحاياهم بوثائق وفواتير مزورة تعرض العلامات التجارية للشركات ذات السمعة الطيبة لزراعة مظهر الشرعية، وحتى استخدام مراكز الاتصال و "موظفي الدعم" للتخفيف من مخاوف المشترين.

Advertisements

وبمجرد استلامهم للدفع، يقوم إيوسيفوف بتحويل الأموال إلى أصول مشفرة وتحويل العائدات إلى خدمات تبييض الأموال في الخارج. كما وجدت هيئة المحلفين أن إيوسيفوف قدم عن علم خدمات لعصابات إجرامية من سبتمبر ٢٠١٥ على الأقل حتى ديسمبر ٢٠١٨ - حيث استبدل أكثر من ٤,٩ ملايين دولار من بيتكوين بأربعة أعضاء آخرين في المنظمة.

وقد تم تنفيذ الاعتقالات من قبل السلطات الفيدرالية والمحلية بمساعدة الشرطة الوطنية الرومانية والوكالة الرومانية لمحاكمة الجريمة المنظمة.

إيوسيفوف هو المتهم السابع عشر الذي أدين في القضية، مع ثلاثة هاربين آخرين حاليًا. وقد تم تسليم أكثر من عشرة من المتهمين من رومانيا.

تأسست آر جي كوينز في أبريل ٢٠١٤، مع قيام موقع الويب ببيع أجهزة محافظ وتسهيل تبادل العملات المشفرة لمنطقة أوروبا الشرقية.