ارتفاع حجم البورصات اللامركزية يشير إلى أن جنون التمويل اللامركزي لم ينته بعد

تام شمس - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:56 صباحاً - شهدت يونيسواب، وهي البورصة اللامركزية الأكثر استخدامًا على إيثريوم، نموًا هائلًا طوال الربع الثاني. وفي الواقع، قبل أقل من شهر، تجاوز حجم تداول يونيسواب كوين بيز برو حيث عالجت البورصة ما قيمته ٤٢٦ مليون دولار من الصفقات في غضون ٢٤ ساعة.

وطوال عام ٢٠١٩، كان سوق التمويل اللامركزي راكدًا نسبيًا حتى أصبح مفهوم البحث عن العوائد وتوكنات الحوكمة أكثر شيوعًا. والبحث عن العوائد هي عملية يستخدم فيها المستثمرون بروتوكولات التمويل اللامركزي المختلفة التي تولد عائدًا مرتفعًا مقابل توفير السيولة.

وفي معظم الحالات، يأتي العائد من قيمة توكن الحوكمة، بالإضافة إلى إيداع توكن التمويل اللامركزي، يقوم المستخدمون أيضًا بإيداع العملات المشفرة مثل إيثريوم (ETH).

على سبيل المثال، تم إطلاق واي إيرن.فاينانس (YFI) بدون أي تعدين مسبق، على عكس العديد من التوكنات المرتبطة بلتمويل اللامركزي. بدلًا من ذلك، راهن المستخدمون على أصول العملات المشفرة لكسب العوائد من YFI في أيامها الأولى، مما يسمح بالتوزيع اللامركزي لتوكنات YFI.

وقد أصبح النموذج معروفًا على نطاق واسع وأكثر جاذبية عندما تم إطلاق كومباوند وتوكن الحوكمة الخاص به COMP. وبعد الإطلاق الناجح لشركة COMP، شهد سوق التمويل اللامركزي ارتفاعًا كبيرًا في ظهور توكنات الحوكمة.

وبالتالي، بدأ العديد من المستخدمين الذين يأملون في كسب عوائد مجزية تصل إلى ٣٥٠٠٠٪ أو شراء توكن YFI "التالي" في شراء وبيع توكنات الحوكمة من البورصات اللامركزية.

هل سيتفوق حجم التمويل اللامركزي على حجم البورصات المركزية؟

ميزة يونيسواب على البورصات المركزية الرئيسية هي أنه لا يتعين على المستخدمين انتظار إدراج التوكنات.

ففي يونيسواب، يقوم المستخدمون بوضع السيولة وإنشاء أزواج التوكنات الخاصة بهم، والتي تمكن مستخدمي التمويل اللامركزي من تداول التوكنات الجديدة.

وقد أدى الطلب الهائل على شراء وبيع توكنات حوكمة التمويل اللامركزي إلى اكتساب يونيسواب شعبية على البورصات المركزية داخل التمويل اللامركزي.

Advertisements

نمو أكبر البورصات اللامركزية منذ عام حتى تاريخه. المصدر: دون أناليتيكس

على هذا النحو، بالمقارنة مع البورصات اللامركزية الأخرى، شهدت يونيسواب نموًا مكافئًا من يوليو إلى سبتمبر. وحاليًا، يعالج سوق البورصة اللامركزية حوالي ٢٠ مليار دولار شهريًا، وتأتي الغالبية العظمى من الحجم الشهري من يونيسواب.

في الأشهر الاثني عشر الماضية، سهلت البورصات اللامركزية ٤٤,٦١٧ مليار دولار في الصفقات ومع اقتراب شهر أكتوبر، يسير السوق على الطريق الصحيح لمعالجة نصف ذلك، مما يوضح معدل النمو السريع للمجال.

توكن الحوكمة الخاص بيونيسواب قد يؤدي إلى تحسين النمو على المدى الطويل

حسبما أفاد كوينتيليغراف، أصدرت يونيسواب توكن خاصًا للحوكمة يسمى UNI واتخذت البورصة نهجًا فريدًا إلى حد ما لتوزيعه. فبدلًا من نموذج التكديس، وزعت يونيسواب على جميع مستخدميها ٤٠٠ UNI وفي ذروتها كانت قيمة التوكنات المميزة حوالي ٣٢٠٠ دولار.

مخطط سعر UNI على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

يعد إطلاق توكن الحوكمة أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة يونيسواب وتخصص الوثائق الرسمية ١٧,٦٥٪ من إمداد التوكن للفريق، ولكن يتم منحه على مدار أربع سنوات.

ويضمن التخصيص التطوير المستقر والمحافظة على بروتوكول يونيسواب مع السماح أيضًا للمجتمع بقيادة حوكمة البروتوكول. وفي نص ما جاء بالوثيقة: