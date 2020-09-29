متبرعٌ مجهول ينقذ أوبن بازار ... في الوقت الحالي

تام شمس - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 02:58 صباحاً - منذ ساعة
تلقى أوبن بازار شريان حياة مؤقت، لكنهم لم يتجاوزوا الخطر بعد
في ٢٥ سبتمبر، أعلنت أوبن بازار أنه من المحتمل أن يتم إغلاق منصتها بسبب الصعوبات المالية، مشيرةً إلى توقف نمو المستخدمين والاعتماد.
ووفقًا لتغريدة نُشرت على حساب أوبن بازار الرسمي على تويتر، وافق مانح غامض منذ ذلك الحين على تغطية تكلفة عمليات السوق حتى نهاية العام.
وفي حين لم يتم الكشف عن المبلغ المحدد للتمويل المقدم، تلقت محافظ التبرع الخاصة بأوبن بازار أكثر من ١٣٠٠٠ دولار أمريكي اعتبارًا من وقت كتابة المقالة. وجاءت هذه الأموال في شكل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وتبرعات بعلات مشفرة أخرى.
مع إصدار أول نسخة تجريبية لها في عام ٢٠١٤، جمعت أوبن بازار مليون دولار أمريكي من التمويل الأولي في أقل من عام بمساعدة أندريسن هورويتز ويونيون سكوير وسكوير فنتشرز والمسثمر الملاك وليم موغايار.
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