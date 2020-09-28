عملية طرح الأولي للعملة الرقمية من ٢٠١٧ تتوقع إطلاق الشبكة الرئيسية شهر أكتوبر

تام شمس - الاثنين 28 سبتمبر 2020 11:53 مساءً - بعد تأمين ملايين الدولارات من خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية في عام ٢٠١٧، تهدف منصة الإسكان للبيانات اللامركزية فايلكوين الآن إلى إطلاق شبكتها الرئيسية.

وستنتقل فايلكوين إلى بلوكتشين الخاص بها على مراحل، وليس كلها مرة واحدة، وفقًا لمدونة بتاريخ ٢٧ سبتمبر.

حيث قال المنشور: "إن إطلاق بلوكتشين عملية متضمنة وطويلة". "مثل العديد من الشبكات الأخرى (بما في ذلك بولكادوت ونير وغيرها)، تتخذ فايلكوين نهجًا مرحليًا لإطلاق الشبكة الرئيسية، مع مجموعات ومجتمعات مختلفة على متنها على الشبكة خلال فترة زمنية، مما يؤدي إلى الشبكة الرئيسية ليفت أوف."

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وفي الوقت الحالي، تتجه فايلكوين إلى مرحلتها الأولية، والمعروفة باسم الشبكة الرئيسية إغنيشن، حيث أوضحت العملية المخطط لها والمتباعدة بشكل أساسي كطريقة للمشروع والأطراف المشاركة فيه لربط جميع بطهم على التوالي قبل الانتقال إلى الشبكة الجديدة.

توقعت فايلكوين تاريخ إطلاق الشبكة الرئيسية في ١٥ أكتوبر، مشيرة إلى المراقبة الفنية في الأيام التالية، مما يؤكد أن كل شيء يسير بسلاسة. وسيستضيف المشروع بعد ذلك العديد من الفعاليات التذكارية بين ١٩ و٢٣ أكتوبر.

جمعت فايلكوين ٢٥٧ مليون دولار خلال طرح أولي للعملة الرقمية في ٢٠١٧، وعانت لاحقًا من عدد من التأخيرات في تطويرها وتقدمها. وفي فبراير ٢٠٢٠، أصدر المشروع جدولًا يشير إلى موعد إطلاق الشبكة الرئيسية للربع الثالث.