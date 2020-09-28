كونسنسيس تفوز بعقد لمشروع عملة رقمية لنك مركزي بين تايلاند وهونغ كونغ

تام شمس - الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:30 مساءً - أعلنت شركة بلوكتشين كونسنسيس يوم ٢٥ سبتمبر أنها حصلت على عقد مشروع دفع عبر الحدود بين تايلاند وهونغ كونغ.

وستقود الشركة المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع إيثانون-ليونروك. والمشروع عبارة عن مبادرة مشتركة لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي عبر الحدود، وهي شبكة دفع بين البنوك في البلدين.

بدأ المشروع في مايو ٢٠١٩ من قبل سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وبنك تايلاند (BOT)، وأعلن المشروع عن نتائج مرحلته البحثية الأولية في يناير. وقد وجد هذا أن هناك إمكانية كبيرة لاستخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة لتقليل الوسطاء وطبقات التسوية في عملية التحويل عبر الحدود الحالية.

والهدف الآن هو بناء دليل على المفهوم، وإنشاء ممر عبر الحدود بين شبكة إيثانون التايلندية وشبكات ليونروك في هونغ كونغ. وسيتطلب هذا بالطبع أيضًا حلًا لتحويل العملات بسلاسة بين البات التايلندي ودولار هونغ كونغ.

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وستستخدم كونسنسيس تقنيات تكديس إيثريوم الخاصة بالمؤسسات، مع التركيز على إعطاء الأولوية لقابلية التوسع والأمان وقابلية التشغيل البيني.

تتمتع الشركة بخبرة سابقة في تطوير شبكات مدفوعات العملات الرقمية للبنوك المركزية، بعد أن شاركت في كل من مشروع يوبين للبنك المركزي السنغافوري، ومشروع خوخة التابع للبنك المركزي في جنوب إفريقيا.

في الآونة الأخيرة، ظهرت كونسنسيس في الأخبار بعد الاستحواذ على مشروع بلوكتشين "كوروم" الذي طورته جي بي مورغان.