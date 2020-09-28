مصلحة الضرائب في نيوزيلاندا تستجوب الشركات للحصول على معلومات حول مستخدمي العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:30 مساءً - يجب على الشركات النيوزيلندية الآن تقديم معلومات حول استخدام الأصول الرقمية لعملائها إلى هيئة الضرائب في الدولة، وهي إدارة الإيرادات الداخلية (IRD).

حيث قالت الهيئة الحاكمة إنها تريد الحصول على فهم أفضل لمشهد العملات المشفرة في الدولة وتحديد إطار ضريبي قابل للتطبيق لفئة الأصول، وفقًا لبيان أوردته إذاعة نيوزيلندا (RNZ). بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة باستخدام العملات المشفرة، ستطلب إدارة الإيرادات الداخلية أيضًا معلومات العميل المرتبطة، حسبما ذكرت RNZ.

ولا تعتبر إدارة الإيرادات الداخلية الهيئة الحكومية الوحيدة التي تطلب ضرائب على الأصول الرقمية. حيث قامت مصلحة الضرائب الأمريكية أيضًا بزيادة مراقبتها على صناعة العملات المشفرة، مما يتطلب من المواطنين أصحاب الملفات تحديد مربع يشير إلى أي تفاعل مع فئة الأصول. وفي عام ٢٠١٨، كان على كوين بيز أيضًا تقديم بيانات لمصلحة الضرائب عن الآلاف من عملائها نتيجة تحقيق أجرته الوكالة.

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وقد أعربت جانين غرينغر، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة في نيوزيلندا "إيزي كريبتو"، عن استيائها من خطوة إدارة الإيرادات الداخلية، مشيرةً إلى تركيز الصناعة على الخصوصية. ومع ذلك، وافقت على متابعة طلب الوكالة، الملزمة بالمتطلبات القانونية، وفقًا لتعليقاتها إلى RNZ.

وقالت لوسائل الإعلام: "ليس لدي ما أخفيه لذلكب، على الرغم مما قد يعتقده الكثير من الناس"، فما الذي يهمني؟"، فالهدف من الخصوصية ليس مساعدة الأشخاص الذين لديهم شيء يخفونه، بل ضمان وجود مجتمع عادل ومنفتح وحر".

في خريف عام ٢٠١٩، قدمت مصلحة الضرائب توضيحًا إضافيًا بشأن ضرائب العملات المشفرة، على الرغم من أن الوضوح ألمح إلى عدم فهم الوكالة لفئة الأصول.