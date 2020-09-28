مستثمرٌ يخسر المعركة القانونية ضد بيتهامب عن حادث خرق البيانات لعام ٢٠١٧

تام شمس - الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:30 مساءً -

وفقًا لوكالة الأنباء يونهاب، لن تضطر بيتهامب إلى الدفع لمستثمر عملات مشفرة يُزعم أنه خسر ٤٠١ ألف دولار نتيجة لخرق بيانات عام ٢٠١٧ عانت منه الشركة.

وقد قرر قاضي المحكمة العليا أن الرجل (الذي تم تعريفه على أنه "السيد أ" لأغراض الخصوصية) قد فشل في إثبات أن بياناته تعرضت للاختراق أثناء الحادث. نتيجة لذلك، لن تكون البورصة مسؤولة عن أموال السيد "أ" المفقودة.

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وذكر السيد "أ" أنه كان يحتفظ بأموال في الوون الكوري (KRW) في البورصة وأن خرق البيانات قد أضر بالوصول إلى معلوماته الشخصية.

ويُزعم أن المتسللين استخدموا أموال KRW الخاصة به لشراء إيثريوم (ETH) قبل تحويلها لاحقًا إلى أوراق مالية عبر أربع معاملات منفصلة.

وفي السابق، حاول عدد من مستخدمي بيتهامب الآخرين تحميل البورصة المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن خرق البيانات. ومع ذلك، حكم قاضٍ يوم ٣ سبتمبر برفض اثنين من المطالبات الثلاثة - مقابل ١٢٦ ألف دولار و٣٨ ألف دولار. وتم منح مستخدم ثالث مبلغ ٥٠٠٠ دولار (أقل بكثير من خسائره) عندما وجدت المحكمة أن شركة بيتهامب كانت مسؤولة جزئيًا في تلك القضية بالذات.