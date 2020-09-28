لجنة تداول السلع الآجلة تفرض رسومًا على متداول عقود عملات مشفرة آجلة لعدم التسجيل في الولايات المتحدة

تام شمس - الاثنين 28 سبتمبر 2020 05:55 مساءً - في يوم الإثنين، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة اتهامات ضد مجموعة لاينو لمطالبة المستثمرين الأمريكيين بالتداول في العقود الآجلة على السلع بما في ذلك إيثريوم ولايتكوين وبيتكوين دون التسجيل في العمولة.

ووفقًا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة، استخدمت مجموعة لاينو المسجلة في سانت فنسنت، والتي تعمل باسم باكس فوركس، شبكة من الشركات التابعة في الولايات المتحدة لجذب مستثمري التجزئة الأمريكيين. وبذلك، انتهكت لاينو غروب قانون تبادل السلع.

لم تحدد لجنة تداول السلع الآجلة حجم أنشطة لاينو غروب. يشير طلب المفوضية للإغاثة بالفعل إلى أنهم هم أنفسهم لا يعرفون مقدار ما استغرقته منصة التداول دون تسجيل. وبالإضافة إلى المطالبة بالعودة الكاملة لجميع الأموال المتراكمة، تطلب شكوى لجنة تداول السلع الآجلة ما يلي:

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أمر يوجه ذلك المدعى عليه، وأي من يخلفه، بإجراء محاسبة للمحكمة لجميع أصولها وخصومها، بالإضافة إلى جميع الأموال التي تلقاها من العملاء ودفعها لهم.

وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى الحدود القضائية التي يتم إنشاؤها. دأبت هيئة تداول السلع الآجلة على تسمية بيتكوين كسلعة في السنوات الأخيرة. ويشير ظهور إيثريوم ولايتكوين في قائمة بيتكوين بالإضافة إلى السلع التقليدية مثل الذهب والفضة ضمن إجراء من لجنة تداول السلع الآجلة إلى أن اللجنة تتعامل مع تلك العملات الأخرى كسلع أيضًا، وهو ما اقترحه رئيس لجنة تداول السلع الآجلة "هيث تاربرت" العام الماضي.

طُرحت مسألة تحديد العملات المشفرة التي ينبغي أن تخضع للولاية القضائية للجنة تداول السلع الآجلة في زوج من مشاريع القوانين التي تم تقديمها إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي.