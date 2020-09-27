لم يتبق سوى ٢,٥ مليون بيتكوين للتعدين

تام شمس - الأحد 27 سبتمبر 2020 10:30 مساءً - مع وجود ٢١ مليون بيتكوين (BTC) فقط، لا يزال هناك ما يقل قليلًا عن ٢,٥ مليون بيتكوين للتعدين.

ففي تغريدة، قالت تشارت بي تي سي إن شبكة بيتكوين تجاوزت بالفعل علامة ١٨,٥ مليون بيتكوين المتداولة. وهذا يعني أن هناك أقل من ٢,٥ مليون بيتكوين متبقية، أو حوالي ١١,٩٪ من إجمالي بيتكوين الذي سيتم إنشاؤها.

وأشار تشارت بي تي سي إلى أن نصف الـ ٢,٥ مليون بيتكوين المتبقية سيتم تعدينها في السنوات الأربع المقبلة. منذ كتلة التكوين في عام ٢٠٠٩، خضعت شبكة بيتكوين بالفعل لثلاثة عمليات تنيف، مع حدوث العملية الثالثة في مايو من هذا العام. ونظرًا لأن مكافأة إصدار العملات الجديدة تنخفض ​​إلى النصف كل أربع سنوات، فمن غير المتوقع أن يتم تعدين آخر عملة بيتكوين حتى عام ٢١٤٠. ولن يمكن تعدين عملة بيتكوين جديدة بعد ذلك العام.

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المصدر: تشارت بي تي سي

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، اعتقدت مجموعة من ثمانية خبراء في كريبتو فالي أن التنصيف الأخير كان مختلفًا عن عمليات التنصيف السابقة لأن المزيد من الأشخاص يفكرون في تخزين مدخراتهم في بيتكوين.

ومنذ أوائل عام ٢٠٢٠، كان الطلب المؤسسي على بيتكوين يتزايد باطراد. حيث أظهرت بيانات الاستطلاع الجديدة أن المستثمرين المؤسسيين يعتزمون زيادة مخصصاتهم من بيتكوين بغض النظر عن الانخفاضات قصيرة المدى في الأسعار. حيث يمتلك أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم الآن ٥٧٧,٦ بيتكوين من خلال استثماره في مايكروستراتيجي.