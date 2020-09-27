ضجة التمويل اللامركزي قد بدأت للتو حسبما يقول مؤسس نيو

تام شمس - الأحد 27 سبتمبر 2020 10:30 مساءً - قال مؤسس نيو "دا هونغفي"، خلال بث مباشر على هاب في الصين يوم ٢٥ سبتمبر، إن الضجة حول التمويل اللامركزي لم تتلاشى بل بدأت للتو.

كما قال دا إن التمويل اللامركزي ابتكر عملية في غضون سنوات قليلة استغرق التمويل التقليدي مئات السنين حتى يحققها. وتقوم مشاريع التمويل اللامركزي الآن بتجربة جميع أنواع المنتجات والخدمات المالية. وأضاف:

"إن الإقراض والاقتراض والبورصات اللامركزية والتأمين وجميع أنواع المشتقات آخذة في الارتفاع في التمويل اللامركزي. وتتمتع المرحلة الأولى من البنية التحتية للتمويل اللامركزي ببداية جيدة، والآن حان الوقت لرؤية المزيد والمزيد من التطبيقات التي سيتم بناؤها وابتكارها على التمويل اللامركزي."

ووفقًا لدا، جلب التمويل اللامركزي العديد من الاحتمالات الجديدة في الساحة المالية، بما في ذلك إنشاء نوع جديد من الأصول التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى النقد في أي وقت. وقال دا إن التمويل اللامركزي سيكون له تأثير كبير على الحياة الاقتصادية في المستقبل. ويتوقع أن الناس لن يحتاجوا إلى البنوك في المستقبل لأنهم يتجهون نحو خدمات التمويل اللامركزي. وقد يكون هذا السيناريو قد حدث بالفعل. ومستخدمًا الصين كمثال، قال دا:

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"لقد فعل الصينيون هذا بشكل أو بآخر، ربما تعاملوا مع البنوك، وتعاملوا مع علي باي ووي تشات، على الأقل فعلوا هذا النوع من السلوك المالي دون الذهاب إلى البنك."

كما كشف دا والشريك المؤسس لبورصة باينانس هي يي في البث المباشر أن نيو و باينانس يبحثان بنشاط في تطبيقات التمويل اللامركزي. وأحد هذه التطبيقات هو فلامينغو، وهو بروتوكول التمويل اللامركزي كامل التكديس وقابل للتشغيل المتبادل قائم على بلوكتشين لنيو. وهو يسمح للمستخدمين بالمشاركة كمتداولين ومتعهدين ومقدمي السيولة. أعلنت باينانس أنها أدرجت فلامينغو في قائمة الإطلاق الخاصة بها يوم ٢٣ سبتمبر. وكلاهما يتطلع أيضًا إلى بناء البنية التحتية التمويل اللامركزي بشكل أكبر.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تبحث شبكة بلوكتشين العامة المعتمدة من الدولة في الصين في بناء منصة امتثال تنظيمي يمكنها ربط تطبيقات التمويل اللامركزي العالمية واللوائح الحكومية.