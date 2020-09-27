لا تزال إيثريوم غير جاهز للتمويل اللامركزي حسبما يقول بعض النقاد

تام شمس - الأحد 27 سبتمبر 2020 02:57 صباحاً - مع تدفق مشاريع التمويل اللامركزي على إيثريوم، يحذر الخبراء من أن الشبكة ليست مستعدة بعد لدعم هذا الجنون.

حيث صرح مارتن فروهلر، عالم الرياضيات، ومدير صندوق التحوط السابق، ومؤسس منصة تداول العملات الرقمية النمساوية "مورفير"، لكوينتيليغراف أنه على الرغم من أن إيثريوم هي "أفضل شيء [في صناعة بلوكتشين]" للتمويل اللامركزي، فإن القدرات الحالية للشبكة ليست كافية:

"يمكن لإيثريوم التعامل مع حوالي ١٥ معاملة فقط في الثانية ولديها وقت كتلة يبلغ ١٥ ثانية، وهو فترة طويلة جدًا في التمويل. ومن خلال التصميم، يحتاج كل شخص يتفاعل معها إلى إيثريوم. وهذا عائق كبير أمام الدخول والاعتماد الجماعي".

يعتبر فروهلر إيثريوم أكثر منصات العقود الذكية اللامركزية. ولكن نظرًا لأن الشبكة لا تزال تواجه مشكلات، فقد اضطر المطورون إلى البحث عن حلول لمواجهتها.

وأضاف فروهلر:

"هناك إثبات مشفر لكل ما يحدث في السلسلة الجانبية على إيثريوم. (...) يستطيع الناس [التداول] دون الحاجة إلى إيثريوم. فهم لا يدفعون أي رسوم، ويتمتعون بوقت تسوية لمدة ثانية واحدة، وهم مستقلون تمامًا عن الازدحام العديدة على شبكة إيثريوم". Advertisements

ويشعر العديد من لاعبي الصناعة أن إيثريوم لم تتوقع ضجة التمويل اللامركزي، وحتى مع ترقية الشبكة القادمة، إيثريوم ٢.٠، لا تزال الشبكة غير جاهزة لخدمة التمويل اللامركزي.

ويجب أن تعمل إيثريوم ٢.٠ على تحسين الأداء، لكن أسعار الغاز المرتفعة قد تخيف المستخدمين الجدد. حيث قال سيرجي كونز، الرئيس التنفيذي للبورصة اللامركزية ون إنش، خلال حدث ماراثون التمويل اللامركزي الذي أقامه كوينتيليغراف الصين يوم ٣ سبتمبر، أن البنية التحتية لإيثريوم تفتقر إلى القدرة على استضافة بيئة التمويل اللامركزي:

"عليك أن تعيد التفكير في كل شيء. يمكنك ترحيل العقود الذكية إلى التعليمات البرمجية ولكنها غير قابلة للتطوير. ولتكون قادرًا على التوسع، سيتعين عليك إنشاء معايير وإحضار بروتوكولات جديدة استنادًا إلى البنية الجديدة المُقسمة، مثل نير الذي يشبه إيثريوم ٢.٠".

في نفس الحدث، أشار منير بنشيملد، المؤسس والرئيس التنفيذي لطبقة البرمجيات الوسيطة بارا سواب، إلى أن تعقيد شرح كيفية عمل الطبقة الثانية للمستخدمين النهائيين "وخطر عدم القدرة على دفع الأموال على الفور إلى هؤلاء المستخدمين" سبب الأكثر إثارة للقلق. وأضاف بنشيملد أيضًا أنه ليس من العملي أن تنتقل جميع مشاريع التمويل اللامركزي إلى إيثريوم ٢.٠:

"لكي يعمل الأمر، يجب أن تتحرك جميع التطبيقات نحو منصة واحدة. وقد تحظى المشاريع الكبرى بالإجماع. ومع ذلك، بالنسبة للمشاريع الأخرى التي لديها أجندات خاصة بها، قد يكون الأمر صعبًا. وسيتم بناء جسور جديدة للسماح بالتشغيل البيني".

على الرغم من التحديات التي تواجه سلسلة إيثريوم بلوكتشين، ينضم فروهلر إلى الأصوات الأخرى المؤيدة للتمويل اللامركزي مع قوله إن "التمويل اللامركزي هنا ليبقى."