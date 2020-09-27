الارتفاع الحاد في أسعار الغاز يؤدي إلى إبطاء نمو أسواق التوكنات غير القابلة للاستبدال الجديدة

تام شمس - الأحد 27 سبتمبر 2020 02:57 صباحاً - قال مؤسس شركة ناشئة إن أسعار الغاز المرتفعة أصبحت مشكلة لأسواق التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT)، خاصة أنها تتطلع إلى تعدين العملات على نطاق واسع.

حيث صرح شون بابانيكولاس، مؤسس سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال "كارغو"، لكوينتيليغراف في مقابلة أن قطاع التوكنات غير القابلة للاستبدال في نقطة انعطاف. لكن قابلية التوسع تلقي بثقلها على اللاعبين الجدد في هذا القطاع الآن بعد أن ارتفعت أسعار الغاز. وأوضح قائلًا:

"الآن، في عام ٢٠٢٠، بدأت المنصات في رؤية مشكلة التوسع الآن بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز. أوقفت بعض المنصات تعدين العملات بينما كان الغاز مرتفعًا، وشهدت المنصات الأخرى انخفاضًا كبيرًا في النشاط."

وقد حذر مؤسس شركة كارغو من أن ارتفاع أسعار الغاز تسببت في أن تبدأ بعض المنصات العمل على حلول الطبقة الثانية وبعضها يتطلع إلى سلاسل أخرى، تاركةً إيثريوم تمامًا. ولمواجهة ارتفاع رسوم الغاز، قال بابانيكولاس إن كارغو أطلقت حلًا يعتمد على معايير ERC-٧٢١ وERC-٢٣٠٩.

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ولكن إذا كانت شركات بلوكتشين ترغب في توسيع أعمالها داخل مشهد التوكنات غير القابلة للاستبدال، فقد حذر بابانيكولاس من أن الأمر لن يكون سهلًا كما يعتقدون:

"أعتقد أن شركات بلوكتشين بحاجة إلى الاستعداد لمستوى جهد هندسة البرمجيات الذي سوف يتطلبه الأمر للتغلب على العقبات التقنية والقيود المفروضة على تطوير العقود الذكية على إيثريوم ومن ثم كيف ستعمل هذه القطع مع الأنظمة التقليدية. كما أن المنافسة ستستمر في الزيادة أيضًا".

وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين إنفاق مبلغ صغير من إيثريوم (ETH) بالأسعار الحالية لتأمين الغاز الذي يمكن استخدامه لاحقًا دون المخاطرة بارتفاع السعر. وهذا شيء تحدث عنه لاعبون آخرون في الصناعة في الماضي. ففي مقابلةٍ سابقة مع كوينتيليغراف، قال الشريك المؤسس والمطور الرئيسي لشركة كوانتم "جوردان إيرلز" إن هذا يتسبب في عدم استجابة الشبكة بشكل صحيح لزيادة أسعار الغاز كما نراها اليوم، حيث يستخدم بعض الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه التوكنات هذا الغاز الرخيص الآن، ولكن أيضًا اجعل معاملاتهم ذات أولوية عالية دون إنفاق أي إيثريوم فعليًا". كما أشارت شركات أخرى إلى أن شركات التوكنات غير القابلة للاستبدال تستكشف وسائل أخرى لتجنب ارتفاع أسعار الغاز.