هيئة الأوراق المالية والبورصات تصدر خطاب عدم اتخاذ إجراء بشأن عملية تسوية الأصول الرقمية المضغوطة

تام شمس - السبت 26 سبتمبر 2020 11:54 مساءً - اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خطوة كبيرة نحو تبسيط تسوية الأوراق المالية للأصول الرقمية من خلال ضغط العملية السابقة المكونة من أربع خطوات إلى ثلاث خطوات في محاولة لتقليل المخاطر التشغيلية للوسطاء والمتعاملين.

وقد أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات خطاب عدم اتخاذ إجراء يوم ٢٥ سبتمبر، مشيرة إلى أنها لن تعاقب أي وسيط-تاجر يعمل بنظام تداول بديل (ATS) يتداول في الأوراق المالية للأصول الرقمية - إذا التزموا بالإرشادات الجديدة.

ووفقًا للجهة التنظيمية، تريد العديد من أنظمة التداول البديلة اتباع نموذج مبسط في الحالات التي لا يوجد فيها عهدة على الأصول المتداولة. تتبع معظم أنظمة التداول البديلة عملية من أربع خطوات: أولًا، يرسل المشتري والبائع الطلبات إلى نظام تداول بديل، وثانيًا، يطابق نظام التداول البديل الطلبات، وثالثًا، يقوم نظام التداول البديل بإخطار المشتري والبائع بالصفقة المطابقة، وأخيرًا، تتم تسوية المعاملة ثنائيًا، إما مع بعضها البعض أو من خلال القائمين عليها.

لكن هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) طلبت مزيدًا من الوضوح بشأن هذه العملية في الحالات التي قد لا يتولى فيها الوسيط التاجر الوصاية المادية على الأصل.

وقد شعر بعض الوسطاء والتجار أن هذا النموذج المكون من أربع خطوات يعرضهم لمخاطر كبيرة. طلبت أنظمة التداول البديلة السماح لهم بتبسيط العملية. ووفقًا لرسالة عدم اتخاذ إجراء، ستشمل هذه العملية:

الخطوة ١ - يرسل المشتري والبائع طلباتهما إلى أنظمة التداول البديلة، ويخطران الوصاية على كل منهما بأوامرهما المقدمة إلى أنظمة التداول البديلة، ويوجهان أمناء الحفظ لديهما لتسوية المعاملات وفقًا لشروط أوامرهما عندما تخطر أنظمة التداول البديلة الأمناء بمطابقة على أنظمة التداول البديلة؛

الخطوة ٢ - تطابق أنظمة التداول البديلة الطلبات؛

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الخطوة ٣ - تقوم أنظمة التداول البديلة بإخطار المشتري والبائع وأوصياء كل منهما بالتداول المطابق ويقوم أمناء الحفظ بتنفيذ التعليمات المشروطة.

يُطلب من الوسطاء - المتعاملين، بموجب الفقرة (ب) من القاعدة ١٥ ج ٣ - ٣ من هيئة الأوراق المالية والبورصات (قاعدة حماية العميل) "الحصول على الحيازة المادية أو السيطرة على جميع الأوراق المالية المدفوعة بالكامل أو الزائدة عن الهامش التي يحملها الوسيط والتاجر من أجل حساب العملاء". تحمي القاعدة العملاء من الخسائر أو التأخير في الوصول إلى أمنهم في حالة فشل أنظمة التداول البديلة. لكن هذا يصبح صعبًا عند التعامل مع الأصول الرقمية.

وقد قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الوسطاء الذين يختارون النموذج المبسط لن يواجهوا أي إجراء تنفيذي فيما يتعلق بقاعدة حماية العملاء. تشير الرسالة إلى أن الوسطاء-التجار الذين يسعون إلى تنفيذ هذه العملية قد عالجوا المخاوف بشأن دورهم الوصي من خلال الإشارة إلى أنهم يعملون برأس مال لا يقل عن ٢٥٠ ألف دولار، وأنهم أبلغوا عملائهم بوضوح أن مشغل الوسيط والتاجر لا يمكنه ضمان أو تحمل المسؤولية لتسوية الصفقات. لقد أوضحوا أيضًا أنهم يتأكدون من أن لديهم إجراءات لتقييم تسجيل الرموز الأمنية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وأن الأصول تتوافق مع القانون الفيدرالي.

ومع ذلك، أوضحت الجهة التنظيمية أن خطاب عدم اتخاذ إجراء "يعالج فقط الأوراق المالية للأصول الرقمية الخاصة بأنظمة التداول البديلة في ظل الظروف المنصوص عليها في هذه الرسالة ولا يعالج بطريقة أخرى عهدة الوسيط والتاجر أو التحكم في الأوراق المالية للأصول الرقمية."

وعلى الرغم من أن الخطاب يعبر عن رأي موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات حول الإنفاذ، وليس قرارًا قانونيًا، إلا أنه مع ذلك يعد مؤشرًا آخر على أن الرقابة التنظيمية على الأصول الافتراضية أصبحت أكثر دقة.

وقد ركزت هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل أكبر على تنظيم الأصول الرقمية في السنوات القليلة الماضية وطوال فترة رئاسة جاي كلايتون.