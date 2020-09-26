سعر بيتكوين لم يتأثر بعد اختراق بقيمة ١٥٠ مليون دولار لبورصة كيوكوين الكبرى

تام شمس - السبت 26 سبتمبر 2020 02:54 مساءً - في بيان رسمي، أكد جوني ليو، الرئيس التنفيذي لشركة كيوكوين غلوبال، وقوع هجوم اختراق كبير يوم ٢٦ سبتمبر. وقد أثر الاختراق على محافظ بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتوكنات ERC٢٠ الساخنة الخاصة بالشركة، بعد تسريب المفاتيح الخاصة. وتقدر التقارير أن الاختراق قد أثر على ١٥٠ مليون دولار من أموال المستخدمين.

وبعد الاختراق الأمني ​​، بالكاد تحرك سعر بيتكوين. كما أن العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك توكنات التمويل اللامركزي وإيثريوم تظل غير متأثرة نسبيًا بالاختراق.

تاريخيًا، أدى خرق أمن بورصات العملات المشفرة إلى عمليات بيع على مستوى السوق بسبب الخوف من احتمال قيام المتسللين ببيع العائدات.

لكن تيثر (USDT) تحركت بسرعة لتعليق نقل الأصول المرتبطة بالخرق الأمني. وجمدت البورصات الرئيسية، بما في ذلك بيتفينكس، عملات تيثر المرتبطة بالاختراق.

يمكن أن تمنع الاستجابة السريعة من تيثر وأكبر البورصات نقل معظم الأموال من قبل المتسللين.

بيتكوين تتدفق للخارج على كيوكوين بعد الاختراق. المصدر: كريبتو كوانت

كيوكوين تتواصل مع البورصات الرئيسية، حيث جمدت تيثر وبيتفينكس ٣٣ مليون دولار

وفقًا لباولو أردوينو، كبير المسؤولين التقنيين في بيتفينكس وتيثر، جمد الكيانان ٣٣ مليون دولار في المجموع.

وإذا كانت التقديرات الأولية دقيقة وتم اختراق ١٥٠ مليون دولار، فهذا يمثل ٢٢٪ من الأموال المفقودة. وأوضح قائلًا:

"لقد جمدت بيتفينكس ١٣ مليونًا من تيثر على إيوس كجزء من الاختراق، جمدت تيثر٢٠ USDt على عنوان إيثريوم https://etherscan.io/address/0xeb31973e0febf3e3d7058234a5ebbae1ab4b8c23 كإجراء وقائي. ابقوا بأمان جميعًا!"

في البيان الرسمي، قال ليو إن كيوكوين على اتصال الآن مع هوبي وباينانس وأوكي إكس وبيتماكس وباي بيت. وقالت الشركة أيضًا إنها تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون ومشاريع بلوكتشين ذات الصلة.

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وعلى المدى القريب على الأقل، سيكون من الصعب على المتسللين محاولة نقل الأموال. حيث قال الرئيس التنفيذي:

"نحن على اتصال بالعديد من بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل هوبي وباينانس وأوكي إكس وبيتماكس وباي بيت، بالإضافة إلى مشاريع بلوكتشين ووكالات الأمن وإنفاذ القانون للعمل على هذا الأمر. وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الفعالة، وسنقوم بتحديث المزيد من التفاصيل قريبًا".

وفي حين أن مبلغًا صغيرًا من الأموال المخترقة موجود في بيتكوين، إلا أنه يتم تخزين معظمها في توكنات ERC ٢٠. وتتمثل مخاطر التوكنات في احتمال استخدام المتسللين لبروتوكولات التمويل اللامركزي في محاولة للتخلص من التوكنات "الملوثة".

ولكن وفقًا للشريك المؤسس لشركة بريميتيف كريبتو "دوفي وان"، فقد كافح المتسللون للتعامل مع الأموال الملوثة. وأوضحت:

"يبدو أن المخترق الذي اخترق كيوكوين هو مستجد بمجال التمويل اللامركزي، وحاول البيع على باينانس ولم يستبدل توكنات تيثر الملوثة على كيرف. جميع ديفاي إنفرا عبارة عن خلاطات طبيعية ذات انزلاق منخفض للغاية ... وسيكتشف المتسللون الذين لديهم معدل ذكاء عادي ذلك قريبًا، فهذا ليس بعض تسرب ألفا، وقد تم تصميم ديفاي إنفرا لخدمة جميع الأغراض ... إذا تمكن أحد المتطفلين من اختراق بورصة مركزية، فلا فائدة من ذلك، لذا فهو ليس لديه أي فكرة عن كيفية التصفية بنجاح عبر البورصات اللامركزية".

عملة بيتكوين تظل مستقرة فوق ١٠٧٠٠ دولار

وبعد استعادة مجموعة الحيتان البالغة ١٠٤٠٧ دولارات والتي تحولت إلى منطقة دعم، شهدت عملة بيتكوين انعكاسًا في الاتجاه قصير المدى.

مخطط بيتكوي على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

في ٢٦ سبتمبر، أفاد كوينتيليغراف أن مجموعات الحيتان تقوم بالتجميع عند ١٠٤٠٧ دولارات بعد ارتفاع بيتكوين الأخير فوق ١٠٧٠٠ دولار. وتشير البيانات إلى أن الحيتان كانت تقوم بالتجميع فوق ١٠٠٠٠ دولار، مما يدل على معنويات السوق القوية بشكل عام.

تُظهر مرونة بيتكوين على الرغم من الخرق الأمني ​​البارز قوة الاتجاه الصعودي المستمر.