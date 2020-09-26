جاك دورسي يقول إن بيتكوين تمتلك مفاتيح الأمان

تام شمس - السبت 26 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً - استضاف منتدى الحرية في أوسلو، وهو كيان قائم على الأحداث تحت جناح مؤسسة حقوق الإنسان أو HRF، الرئيس التنفيذي لشركة سكوير "جاك دووسي" لإجراء مقابلة سريعة على يوتيوب. وأثناء المشاركة، تحدث الرئيس التنفيذي بشكل إيجابي عن أكبر أصول العملات المشفرة، وهي بيتكوين (BTC).

حيث قال دورسي للمضيف ورئيس المؤسسة "ثور هالفورسين في مقابلة نُشرت يوم ٢٥ سبتمبر إن "روح بيتكوين الكاملة، على سبيل المثال، هي توفير نظام موثوق به في بيئة غير موثوقة، وهي الإنترنت".

جاء تعليق دورسي في خضم نقاش حول الأمن وطرق الحماية من الأطراف الشائنة. وقال: "أعتقد بشكل أساسي أن الأمن ليس بالشيء الذي يمكن تحقيق الكمال فيه على الإطلاق". "إنها دفعة مستمرة لتكون متقدمًا بعشر خطوات على مهاجميك."

وفيما يتعلق بتويتر، وهي منصة يقودها دورسي أيضًا، فقد حدد العديد من الطرق المفيدة في الحفاظ على ميزة التفوق على المهاجمين، بما في ذلك احتفاظ الشركة بإحساس بالوعي الذاتي الداخلي حول أمنهم الخاص والرؤى الخارجية المختلفة. كما ذكر اختيار أطر عمل الشركة المناسبة - "التأكد من أننا نبني الأنظمة الآمنة الصحيحة داخل منصتنا حتى نتمتع بالثقة في بيئة غير موثوق بها"، على حد تعبيره.

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ثم دخلت بيتكوين. استخدم دورسي الأصول وتقنياتها كمثال على الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي تمهد الطريق لمزيد من الأمان، مما يجعل الثقة عنصرًا أقل أهمية. كما أشار إلى مفهوم وأهمية قدرة الأفراد على الاحتفاظ بإمكانيات ومفاتيح الوصول الخاصة بهم، كما هو موضح في بيتكوين.

في وقت لاحق من المقابلة، وصف دورسي أيضًا بلوكتشين واللامركزية على أنهما يغيران مشهد المحتوى عبر الإنترنت، الذي تستضيفه العديد من الأطراف بدلًا من الكيانات المركزية. وأوضح: "تشير بلوكتشين وبيتكوين إلى المستقبل، وتشير إلى عالم حيث المحتوى موجود إلى الأبد وبشكل دائم، وحيث لا يختفي، حيث يوجد إلى الأبد على كل عقدة متصلة به".

تحدث دورسي أيضًا بشكل إيجابي عن بيتكوين في الماضي، وغالبًا ما وصف إمكانات الأصل.