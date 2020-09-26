مشروع التمويل اللامركزي الذي لا يعتمد على إيثريوم هذا لديه ١٨٠ مليون دولار مكدسة حتى الآن

تام شمس - السبت 26 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً - يمتلك وينغ، وهو بروتوكول إقراض مبني على بلوكتشين أونتولجي، حاليًا ١٨٠ مليون دولار من أصول العملات المشفرة مخزنة على منصته - وهو ليس مبلغًا ضئيلًا، حتى وفقًا لمعايير إيثريوم (ETH).

حيث قال إريك بينوس، قائد النظام البيئي لشركة أوتولوجي في الأمريكتين ومستشار وينغ، لكوينتيليغراف إنه يعتقد أن هناك ميزتين تجعلان مشروع التمويل اللامركزي فريدًا، وهما إمكانية التشغيل البيني عبر السلاسل مع إيثريوم وحقيقة أن الإقراض قائم على الائتمان، مما يسمح بأن تكون القروض أقل ضمانًا. يحلل برنامج أوسكور الخاص بالنظام سلوك كل مستخدم على السلسلة لإنشاء درجة ائتمانية. ثم يحدد هذا بعد ذلك مقدار الضمان الذي يحتاجه المستخدم لنشره للحصول على قرض معين:

"لذا فبدلًا من أن يكون كل شيء مضمونًا بشكل مفرط في الوقت الحالي، يتعين عليك دفع ١٠٠٠٠ دولار إذا كنت ترغب في اقتراض ٨٠٠٠ دولار بقروض غير مضمونة، يمكنك إظهار درجة ائتمان مبنية على سجل المعاملات على السلسلة وتاريخ تفاعل التمويل اللامركزي." Advertisements

كما قال بيوس أن هذه الميزة لم يتم تفعيلها بعد، على الرغم من أنه أشار إلى أنه سيتم دمجها في المجموعة التالية.

وعلى عكس السجل الائتماني القديم خارج السلسلة حيث تتمتع وكالة التصنيف عادةً بإمكانية الوصول إلى معظم المعلومات ذات الصلة إن لم يكن جميعها، فإن النظراء في السلسلة لا يفعل ذلك، حيث يمكن للمستخدم اختيار العناوين أو الحسابات التي يجب إرسالها وحذفها. وقال بينوس إنهم سيحاولون التخفيف من هذه التحديات من خلال الجمع بين البيانات الموجودة على السلسلة وخارجها، مثل ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية.

ويأمل بينوس أن تجذب الميزات الفريدة لوينغ المزيد من المستخدمين والأصول.