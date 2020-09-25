هل ترغب في شراء لايتكوين وأعلى العملات البديلة الأخرى بأسعار منتصف عام ٢٠١٧؟ ها هي فرصتك الثانية

تام شمس - الجمعة 25 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - وصل سعر العديد من الأصول المشفرة حاليًا بالقرب من تقييماتها في منتصف عام ٢٠١٧، مما قد يوفر فرصة ثانية للمتأخرين. ومع ذلك، هناك تحذير رئيسي - قد لا تصل هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها مرة أخرى، أو حتى ترتفع على الإطلاق من هنا. لذا يجب على المشترين الحذر وإجراء بحوثهم الخاصة.

بلغ سعر لايتكوين (LTC) حوالي ٣٣ دولارًا في ١١ يونيو ٢٠١٧، وفقًا للقطات التاريخية من كوين ماركت كاب. ويتم تداول سعرها الحالي في وقت كتابة المقالة أعلى قليلًا، عند حوالي ٤٦ دولارًا - وهو فرق كبير عن أعلى مستوياته على الإطلاق بالقرب من ٣٦٥ دولارًا.

عقد إيثريوم (ETH) سعرًا قدره ٣٤٠ دولارًا، على بعد دولارين فقط من سعره الحالي بالقرب من ٣٤٢ دولارًا. وحققت ريبل سعر ٠,٢٧ دولار. وحاليًا، يفتخر الأصل بسعر أقل عند ٠,٢٣ دولار لكل عملة.

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من ناحية أخرى، كلفت زي كاش (ZEC) ٣٣١ دولارًا لكل عملة في ذلك الوقت. ويتم تداول الأصل حاليًا بالقرب من علامة ٥٤ دولارًا، وهو بعيد كل البعد عن مجدها السابق.

قدمت العملات المشفرة فرصتين ثانية وثالثة للثروة على مر السنين، على الرغم من أن الفرص الثانية تأتي أحيانًا بأشكال وأحجام مختلفة. فقط لأن هذه الأصول تحمل أسعارًا مماثلة للسنوات السابقة، فهذا لا يعني أن هذه الأصول ستشهد أي زيادة في الأسعار من هنا على الإطلاق.

ويبدو أن التمويل اللامركزي هو فئة متبنية مبكرة حالية في صناعة العملات المشفرة. تشهد العديد من الأصول المشاركة في هذا القطاع حاليًا حركة أسعار صعودية بشكل فاضح بينما يسعى المشاركون إلى أسعار فائدة عالية جنبًا إلى جنب مع القروض وأنشطة المضاربة الأخرى. ولكن هذا القطاع أيضًا محفوف بالمخاطر ومعقد للغاية. وتختلف الآراء حول جدوى مكانة التمويل اللامركزي ككل.