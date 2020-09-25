جميع برامج بلوكتشين التجريبية الجديدة من سامسونغ تدور حول تتبع الأدوية بشفافية

تام شمس - الجمعة 25 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - ستجري سامسونغ إس دي إس سلسلة من المشاريع التجريبية في نوفمبر لاختبار إدارة توزيع الأدوية التي تعمل بتقنية بلوكتشين. والهدف من هذه الاختبارات هو ضمان الشفافية في عملية تتبع الأدوية الصيدلانية.

وفقًا ليانكوب، أعلن فرع تكنولوجيا المعلومات لمجموعة سامسونغ عن البرامج التجريبية، المسماة "تقنية الابتكار التخريبية لتتبع تاريخ توزيع الأدوية"، في جلسة بيوفارما كولد تشين لوجيستيكس في سيول بكوريا الجنوبية.

كما قال مسؤولون من سامسونغ إس دي إس أيضًا إنهم تلقوا "عدة" طلبات مشاركة للبرامج التجريبية من شركات أدوية وموزعين وحتى مؤسسات طبية في كوريا الجنوبية لم يتم ذكر اسمها.

صرح لي أون يونغ، كبير الباحثين في سامسونغ إس دي إس، أن الطيارين سيستمرون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وعلق:

"من خلال خدمة إدارة سجل توزيع الأدوية، من الممكن الامتثال للوائح وابتكار الأعمال من خلال تنفيذ إدارة السجل الخاص بالمنتج، وتتبع سجل التوزيع في الوقت الفعلي، ووظائف الإبلاغ التلقائية." Advertisements

خلال هذا الإعلان، قال فرع تكنولوجيا المعلومات في سامسونج إن البرامج التجريبية ستتألف من خدمة تتبع سجل درجات الحرارة المرتبطة بإنترنت الأشياء، والتي سيتم تنفيذها جنبًا إلى جنب مع إدارة السجل التلقائي للسلع الواردة والصادرة. وقد تم اختيار هذا "لتقليل المدخلات المكتوبة بخط اليد"، والتحقق من العوائد والمجموعات بدعم من قاعدة بيانات آمنة.

إذا نجحت، سيتم تسويق تلك البرامج التجريبية تجاريًا بعد اجتياز الامتثال التنظيمي المحلي والأجنبي في يونيو من العام المقبل. حيث قال لي لوسائل الإعلام المحلية:

"من المتوقع أن تنمو قيمة بلوكتشين في صناعة الرعاية الصحية من ١٧٦,٨٠ مليون دولار في عام ٢٠١٨ إلى ٥,٦١ مليارات دولار في عام ٢٠٢٥، وبحلول عام ٢٠٢٥، من المتوقع أن تتبنى ٥٥٪ من حلول الرعاية الصحية بلوكتشين للأغراض التجارية".

أعلنت دايجو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، مؤخرًا عن خططها لتخصيص أكثر من ٦ ملايين دولار نحو بلوكتشين وتعليم الذكاء الاصطناعي.