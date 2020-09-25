مضارب هبوط العملات المشفرة روبيني: "كان التمويل اللامركزي عبارة عن برنامج برنامج وهمي منذ بدايته"

تام شمس - الجمعة 25 سبتمبر 2020 09:55 مساءً - نشر الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، المعروف بتعليقاته السابقة التي تنتقد صناعة العملات الرقمية، سلبية جديدة ضد قطاع الأصول الرقمية.

وقال في تغريدة بتاريخ ٢٤ سبتمبر: "كان التمويل اللامركزي عبارة عن برنامج وهمي منذ بدايته". "الآن يتعثر تمامًا لأن بلوكتشين كان دائمًا أكثر التقنيات مبالغةً في تضخيم تاريخ البشرية." يشير مصطلح برنامج وهمي (Vaporware) بشكل أساسي إلى منتج أو خدمة تم الترويج لها بشكل كبير وما إلى ذلك والتي لا تحمل أي قيمة فعلية أو تقنية وراءها.

جاءت تغريدة روبيني ردًا على منشور من المشارك في مجال العملات المشفرة وبلوكشين "ديفيد جيرارد". حيث قال جيرارد إن "التمويل اللامركزي عفا عليه الزمن، وتمويل كريبتوكيتيز هو الموضوع الساخن الجديد"، مشيرًا إلى ميم يوضح "الأسف الساحق وكراهية الذات بين أولئك الذين استثمروا بكثافة في العملات الرقمية وربما يواجهون انهيارًا وشيكًا" وفقًا لمنشور مدونة من بورصة العملات المشفرة IDEX.

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ظهرت كريبتوكيتيز بالقرب من ذروة آخر موجة صعودية كبيرة في العملات المشفرة في عام ٢٠١٧، عندما دفع الناس مبالغ فاحشة من المال لقطط عبر الإنترنت قائمة على بلوكتشين لإيثريوم. تلاشت البدعة إلى حد كبير في الأشهر اللاحقة، على الرغم من استمرار المشروع في تبني وسائل جديدة لإثارة المؤامرات بين قاعدة مستخدميه الأساسية.

وبالنسبة للبعض، يشبه جنون التمويل اللامركزي اليوم كريبتوكيتيز وغيرها من البدع العابرة. وقد نشر بعض المشاركين في الصناعة تعليقات يبدو أنها تتماشى مع هذه المدرسة الفكرية. ومع ذلك، فإن عددًا من هذه التعليقات يقارن التمويل اللامركزي بالفقاعات الأخرى في الضجيج، ولكن ليس بالضرورة في الهيكل الفعلي. إنهم يعتقدون أن التكنولوجيا والمثل اللامركزية للتمويل اللامركزي تحمل إمكانات مستقبلية كبيرة.

أعرب روبيني عن عدد من التعليقات السلبية على العملات الرقمية على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك ادعاءات انتهاك بيتميكس للوائح. a