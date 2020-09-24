البنك الاحتياطي الفيدرالي يكشف عن تفاصيل أبحاث الدولار الرقمي

تام شمس - الخميس 24 سبتمبر 2020 09:53 صباحاً - كشفت الرئيس والمدير التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند عن تفاصيل البحث المستمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الدولار الرقمي المحتمل.

وفي خطابها كمتحدث رئيسي يوم ٢٣ سبتمبر، أكدت لوريتا ميستر أن الاحتياطي الفيدرالي كان يستكشف العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) منذ ما قبل الوباء، مشيرة إلى أن مجلس محافظيه كان "يبني ويختبر مجموعة من منصات السجلات الموزعة من أجل فهم الفوائد والمقايضات المحتملة".

وأشارت أيضًا إلى مبادرات من فروع الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية، بما في ذلك شراكة متعددة السنوات بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والاحتياطي الفيدرالي لبوسطن، بالإضافة إلى التعاون بين فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك التسويات الدولية.

وعلى الرغم من البحث المستمر، أكدت ميستر أن المبادرات "لا تشير إلى أي قرار من جانب الاحتياطي الفيدرالي لتبني مثل هذه العملة"، مضيفةً أن القضايا المتعلقة بـ "الاستقرار المالي، وهيكل السوق، والأمن، والخصوصية، والسياسة النقدية كلها بحاجة إلى فهم أفضل."

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كما أشارت ميستر إلى أن جائحة كوفيد أدى إلى اضطرابات كبيرة في "البنية التحتية الحيوية" للولايات المتحدة، مثل قطاع المدفوعات، وأدى إلى تغييرات كبيرة في أنماط وحجم التحويلات المحلية:

"أدى انتشار كوفيد-١٩ إلى زيادة اعتماد الشركات والأفراد على الخدمات الرقمية والاتصال الأسرع، حيث بدأ العديد من الموظفين العمل من المنزل وتحول المستهلكون إلى التسوق عبر الإنترنت."

واستشرافًا للمستقبل، شددت ميستر على أهمية "القيام بالاستثمارات الضرورية لضمان بقاء نظام المدفوعات الأمريكي مرنًا في مواجهة أحداث الإجهاد الشديد التي يجب أن تظل أولوية".