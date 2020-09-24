لم يكن الكشف عن الموقع المادي لبورصة العملات المشفرة ضارًا، وفقًا لحكم المحكمة

تام شمس - الخميس 24 سبتمبر 2020 05:51 صباحاً - حكم قاضٍ فيدرالي بأن الموظف الذي كشف موقع بورصة عملات مشفرة كبرى لم ينتهك أسرارها التجارية.

ووفقًا لسجلات المحكمة المقدمة يوم ٢٢ سبتمبر، رفض قاضي المقاطعة الأمريكية ماكسين إم تشيسني دعوى قضائية أقامتها شركة بايوارد إنك. - مالكة شركة كراكن - ضد الموظف السابق ناثان بيتر رونيون بتهمة اختلاس "الأسرار التجارية" من خلال الكشف علنًا عن العنوان المادي للبورصة في سان فرانسيسكو والوصول إلى أحد أجهزة الكمبيوتر المحمية للشركة.

حكم القاضي أن بايوارد لم تكن تدعي أن رونيون استخدم العنوان للحصول على ميزة اقتصادية، كما أن الشكوى لم تتضمن حقائق مفادها أن الوصول إلى الكمبيوتر تسبب في "ضرر أو خسارة، بأي مبلغ، لبايوارد".

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نشر رونيون العنوان في دعوى قضائية أقامها في نوفمبر ٢٠١٩ ضد البورصة فيما يتعلق بخرق العقد المزعوم وانتهاكات العقوبات. واتهم كراكن بتكتيكات العمل غير الأخلاقية وغير القانونية، والاحتيال على الموظفين بسبب خياراتهم المالية، وانتهاكات العقوبات، والتمييز ضده بصفته عسكريًا مخضرمًا معاقًا وتزوير عناوين مسؤول الشركة.

رفعت بايوارد الدعوى ضد رونيون في مارس، قائلة إن الحفاظ على سرية عنوانها يحميها من التهديدات المادية بما في ذلك اختطاف الموظفين. كما زعمت البورصة أنه من خلال نشر عنوانها، انتهك رونيون شروط عقده الأصلي عندما كان يعمل كمحلل مالي من مارس ٢٠١٨ إلى أغسطس ٢٠١٩.

صرح القاضي تشيزني أن بايوارد سيكون لها الحق في تقديم شكوى معدلة ضد رونيون قبل ٩ أكتوبر.