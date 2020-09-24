يتم الآن تنظيم أنشطة تعدين العملات الرقمية من قبل الحكومة الفنزويلية

تام شمس - الخميس 24 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - أصدرت هيئة الرقابة الوطنية الفنزويلية لأصول العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة، أو SUNACRIP، أول مرسوم لتنظيم جميع أنشطة التعدين المشفرة رسميًا. ومن أجل التأهل، سيحتاج القائمون بالتعدين إلى تلبية متطلبات محددة.

تم نشر إعلان رسمي لأول مرة في الجريدة الرسمية ووقعه رئيس SUNACRIP، جوزليت راميريز. وذكر أن المقيمين في فنزويلا المهتمين بتعدين بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى يجب أن يطلبوا ترخيصًا وينضموا إلى ما يسمى بـ "التجمع الوطني".

يطلب الإطار القانوني من الأشخاص الكشف عن نوع الأنشطة التي يرغبون في القيام بها في تعدين العملات الرقمية، مثل التداول أو الاستيراد أو استخدام معدات التعدين. ستصدر الحكومة أيضًا ترخيصًا خاصًا لأولئك الذين يرغبون في تصنيع أجهزة تعدين أسيك أو بناء مزارع التعدين.

وقد حددت الهيئة "التجمع الوطني" على النحو التالي:

"وافقت مجموعة من القائمين بالتعدين المجمعين على تقاسم أرباح الكتلة بما يتناسب مع قوة هاش التعدين المساهمة. وهم يشتركون في عملية مماثلة للتعاونيات، وسيكونون مسؤولين عن هيئة الرقابة الوطنية على أصول العملات المشفرة والأنشطة ذات الصلة (SUNACRIP)." Advertisements

وينص المرسوم أيضًا على أن برنامج SUNACRIP "قد" يقدم مزايا وحوافز وحتى "إعفاءات ضريبية لتشجيع القائمين بالتعدين على الانضمام إلى التجمع الوطني". ومع ذلك، إذا لم ينضم القائمون بالتعدين الفنزويليون إلى المجموعة الوطنية، فسيخضعون لعقوبات نظام الأصول المشفرة الشامل.

لا توضح اللائحة الجديدة إذا ما كانت الحكومة تتمتع بالسلطة القانونية لتجميد العملات المشفرة التي يتم تعدينها داخل المجموعة الوطنية، أو ما نوع العقوبات التي سيتم فرضها على الأشخاص الذين يقومون بالتعدين خارج هذا المجمع العام.

يجب على مُعدني العملات المشفرة التقدم للحصول على التراخيص من خلال السجل الشامل للخدمات في الأصول المشفرة، أو RISEC، وهو نظام تديره SUNACRIP.

على الرغم من أن فنزويلا معروفة بامتلاكها لسكان التعدين النشطين للغاية، إلا أن الحكومة لم تفضل دائمًا مثل هذه الأنشطة.

حيث أعلن وزير الإسكان الفنزويلي، إلديمارو فيلارويل، مؤخرًا أنه لن يُسمح بعمليات تعدين العملات المشفرة في أي مساكن أو أحياء مملوكة للدولة والتي هي جزء من مشروع "Gran Misión Vivienda" (مهمة المنازل الكبرى).