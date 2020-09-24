الحكومة الكولومبية تدعو الشركات إلى تجربة إطار معاملات العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 24 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - وافقت حكومة كولومبيا في ٢٢ سبتمبر على برنامج تجريبي يدعو الشركات إلى اختبار معاملات العملات المشفرة حتى ٣١ ديسمبر في إطار الحماية التنظيمية الذي تم تمريره للتو من قبل هيئة الرقابة المالية في البلاد.

وخلال جلسة بعنوان "نظرة عامة على تنظيم أصول العملات المشفرة في كولومبيا"، كشف خورخي كاستانيو، رئيس هيئة الرقابة المالية الكولومبية (SFC)، أن الشركات التي ترغب في تجربة معاملات العملات المشفرة يجب أن تطبق بحلول نهاية العام، حيث سيتم تشغيل الطيار في عام ٢٠٢١.

تمت الموافقة على بيئة الحماية التنظيمية الجديدة من قبل وزارة المالية والائتمان العام في ١٤ سبتمبر. وأوضحت هيئة الرقابة المالية الكولومبية قائلة:

"تسمح هذه المساحة لهيئة الرقابة المالية الكولومبية بالحفاظ على التوازن بين التنظيم المناسب الذي يهدف إلى تنفيذ إشراف شامل على الكيانات الخاضعة للمراقبة، والوقاية من حالات الأزمات، والممارسة غير القانونية للنشاط المالي، وتعزيز ودعم التطورات التكنولوجية الجديدة المطبقة على الخدمات المالية." Advertisements

كان مضيف اللجنة هو ماوريسيو تورو، عضو الكونغرس المحلي ومؤلف مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم صناعة العملات المشفرة في كولومبيا. وقد أوضح كاستانو لتورو أن البرنامج التجريبي سيتطور على خمس مراحل: التطبيق والاختيار والهيكلة والمراقبة والتغذية الراجعة.

وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد للبرنامج التجريبي خلال عام ٢٠٢١، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية الكولومبية أن "أربعة من مقدمي الخدمات المالية الكولومبيين" أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في التجربة.

في ٤ أبريل ٢٠١٩، ظهرت مسودة قانون لتنظيم منصات تبادل العملات المشفرة في كولومبيا. وكان الهدف من هذا القانون هو تحديد بعبارات عامة كيف يجب أن تعمل الشركات التي تقدم خدمات تبادل العملات المشفرة في كولومبيا.

وقد تأخر النقاش حول الموافقة على القانون بسبب القضايا البيروقراطية، مثل انتظار موقف واضح من هيئة الرقابة المالية الكولومبية تجاه العملات المشفرة. ومع ذلك، مع إطلاق الخطة التجريبية لتجربة المعاملات المشفرة، علق عضو الكونجرس تورو على اللجنة أن هذا يمكن أن "يسرع المناقشات" ليتمكن من تمرير مشروع القانون في عام ٢٠٢٢ إذا سارت الأمور على ما يرام في الكونغرس.