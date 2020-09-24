تقنية بلوكتشين تساعد في الحد من تأثير إزالة الغابات في البرازيل

تام شمس - الخميس 24 سبتمبر 2020 02:54 صباحاً - تعرضت شركة تصنيع اللحوم الرئيسية جيه بي إس، مرارًا وتكرارًا للنيران بزعم أنها تساهم في إزالة غابات الأمازون المطيرة بشكل غير قانوني. وهي تستخدم الآن تقنية بلوكتشين لإنشاء حل فريد للمشكلة.

فوفقًا لتقرير صادر عن رويترز يوم ٢٣ سبتمبر، قالت جيه بي إس إنها تخطط لإطلاق نظام تتبع قائم على بلوكتشين لسلسلة توريد اللحوم لديها لضمان عدم شراء الماشية من المزارع التي يُعرف عنها قطع الأشجار بشكل غير قانوني.

وكانت الشركة قد قامت سابقًا فقط بمراقبة الحلقة النهائية في سلسلة توريد اللحوم، مما يعني أن أيًا من المزارع التي يبلغ عددها ٥٠٠٠٠ مزرعة في البرازيل تتعامل مع شركة جيه بي إس كان من الممكن أن تتلقى الماشية من الموردين غير المباشرين المسؤولين عن إزالة الغابات بشكل غير قانوني. يزعم تقرير صادر في يوليو من قبل صحيفة ذا غارديان الإخبارية في المملكة المتحدة أن الشركة كانت على اتصال بمورد غير مباشر واحد على الأقل تمت معاقبته بالفعل لإزالة أجزاء من منطقة الأمازون لزيادة حجم مراعيها.

وبعد هذه التقارير، قال الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي إس "غيلبرتو تومازوني" إن الشركة تخطط لمراقبة جميع موردي الماشية غير المباشرين بحلول عام ٢٠٢٥ باستخدام نظام تعقب بلوكتشين الخاص بها.

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وقال إنه "في الوقت الحالي، لا تراقب الشركة الموردين غير المباشرين ولا توجد شركة تقوم بذلك". "لكننا نخطط لسد هذه الفجوة باستخدام التكنولوجيا."

تخطط شركة تصنيع اللحوم للبدء في عام ٢٠٢١ في ولاية ماتو غروسو البرازيلية، والتي يُقال إنها مسؤولة عن ٣١٪ من إزالة الغابات في منطقة الأمازون على مدار العشرين عامًا الماضية.

وقد طورت جيه بي إس برامج تعقب مماثلة توفر بيانات عن سلسلة إمداد اللحوم لشركات تابعة خارج البرازيل. وفي نوفمبر الماضي، أنشأ فرع الشركة في أستراليا نظام "من المزرعة إلى الطبق" بالتعاون مع شركة ناشئة مقرها سيدني تسمى لوماتشين.