هل يمكن أن يؤدي احتفاظك بـ ٠,٢٨ بيتكوين إلى وضعك في فئة ثروة ١٪؟

تام شمس - الخميس 24 سبتمبر 2020 12:52 صباحاً - يقع جزء كبير من قيمة بيتكوين (BTC) ضمن عرض العملة المحدود البالغ ٢١ مليون عملة، مما يعني أن ملكية جزء صغير يمكن أن تؤدي إلى ثروة كبيرة - إذا حدث اعتماد عالمي جماعي.

حيث قال المتداول، مناصر بيتكوين، وشخصية تويتر Davincij١٥ في تغريدة بتاريخ ٢٢ سبتمبر: "هناك ٠,٠٠٢٧ بيتكوين فقط لـ ٧ مليارات شخص حاليًا"، مشيرًا إلى إجمالي عدد سكان العالم فيما يتعلق بإجمالي المعروض من بيتكوين. يُعرف Davincij١٥ بتعليقاته المبكرة على بيتكوين، والتي تعود إلى الأيام الأولى للأصل في عام ٢٠١١.

"إذا كنت تحتفظ بمبلغ ٠,٢٨ بيتكوين، وكانت بيتكوين هي العملة الاحتياطية العالمية، فستكون بين أعلى ١٪. وبالتالي، فإن الاحتفاظ بمبلغ ١ بيتكوين يعني أنه قد يكون لديك ٤٠٠ مرة أكثر من الشخص العادي (أسوأ حالة)."

تعتبر الرياضيات وراء فكرة Divincij١٥ سليمة منطقيًا، على الرغم من أن خط تفكيره يعتمد بشكل كبير على بعض العوامل - بشكل رئيسي اعتماد بيتكوين العالمي. تبلغ القيمة السوقية للأصل حاليًا حوالي ١٩٤ مليار دولار. ومن ناحية أخرى، يتمتع الذهب بقيمة سوقية تبلغ ٩ تريليونات دولار. تتطلب بيتكوين نموًا كبيرًا للوصول إلى حالة الذهب، وهو أحد الأصول التي يراها الكثير من العالم كمخزن للقيمة تم اختباره عبر الزمن.

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يقف الدولار الأمريكي حاليًا كعملة احتياطية في العالم، حيث يمتلك ١,٩٨ تريليون دولار معروض متداول، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو أقرب إلى حد ما من القيمة السوقية لبيتكوين. ومع ذلك، تدخل عوامل أخرى في الأرقام بخلاف العرض المتداول. يمكن أن تكون مقارنة الأرقام المناسبة الفعلية مقابل الدولار الأمريكي أعلى بكثير.

كما تقدم العملات البديلة زوبعة أخرى في المعادلة. إذا استثمر الأشخاص في أصول عملات مشفرة أخرى، فسيتم تحويل الأموال بعيدًا عن بيتكوين، مما يجعل من الصعب على الأصل الوصول إلى الأعلى كخيار مفضل في العالم.

ومع ذلك، حظيت بيتكوين بقدر كبير من الاهتمام والنمو في عام ٢٠٢٠، بما في ذلك الاستثمار من العملاق السائد، مايكروستراتيجي.