بلومبرغ تشير إلى أن عملة بيتكوين يجب أن تكون ١٥٠٠٠ دولار وفقًا لمقياس التبني هذا

تام شمس - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - وفقًا للنشرة الإخبارية الخاصة بالعملات المشفرة من بلومبرغ، يشير أحد المؤشرات الرئيسية على السلسلة إلى أن بيتكوين (BTC) مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية حاليًا.

عناوين بيتكوين النشطة، متوسط ​​٣٠ يومًا. المصدر: غلاسنود

يعتقد مايك ماكغلون، محلل العملات المشفرة في بلومبرغ، أن الارتفاعات الأخيرة في معدل هاش بيتكوين والأهم من ذلك، متوسط ​​٣٠ يومًا لعناوين بيتكوين النشطة، تشير إلى مستوى سعر يصل إلى ١٥٠٠٠ دولار للأصل:

"يستمر معدل هاش بيتكوين في الزيادة ووصل مؤخرًا إلى مستويات عالية جديدة. كذلك تتزايد أيضًا العناوين المستخدمة. ومن المقاييس الأعلى لاعتمادها، يأتي متوسط ​​٣٠ يومًا لعناوين بيتكوين يعادل السعر الأقرب إلى ١٥٠٠٠ دولار عند القياس على أساس المقياس التلقائي منذ عام ٢٠١٧." Advertisements

ظل ماكغلون متفائلًا بشأن بيتكوين طوال فترات الصعود والهبوط. حيث يقول إن بيتكوين يبدو أنه رائد في "التحول النموذجي نحو المال الرقمي والمتاجر ذات القيمة" وعلى الرغم من أنه يعترف بأنه لا يزال من الممكن أن تفشل، إلا أنه يعتقد أن هذا غير مرجح، واستنتج:

"يصور المخطط الخاص بنا المقاييس الأساسية على السلسلة التي ستحتاج إلى عكس بيتكوين حتى لا تستمر في تقدير السعر - معدل الهاش والعناوين النشطة."

وعلى الرغم من الزخم الهبوطي الأخير، فإن أساسيات بيتكوين على السلسلة ظلت قوية على ما يبدو، على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة متى/ إذا كانت هذه المؤشرات ستؤدي إلى تصحيح الأسعار.