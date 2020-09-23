الحكومة الروسية تعطي الأولوية لتطوير بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - وصف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، مخاطبًا الغرفة العليا في البرلمان الروسي يوم الأربعاء، بلوكتشين كواحدة من التقنيات التي ستعطيها الحكومة الأولوية في المستقبل القريب.

حيث قال بيلوسوف إن الحكومة ستدعم التقنيات التي تسهل التفاعلات بين الدولة وأكبر الشركات. بالإضافة إلى بلوكتشين، قام بتسمية عدد من التقنيات الرئيسية الأخرى: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والمواد الجديدة، واستشعار الكم، والإلكترونيات الدقيقة، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والاتصالات الكمومية والطاقة.

قال بيلوسوف أيضًا إنه من أجل تعزيز تطوير هذه التقنيات، سيتعين على الحكومة إنشاء نظام بيئي جديد للمشروع:

"إن المهمة التي نواجهها هي إعادة إنشاء نظام تمويل المشاريع الذي يجذب رأس المال الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم بالفعل تقديم المقترحات ذات الصلة من الصناعة."

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تمكن ما يقرب من ٣٠ ألف روسي من الإدلاء بأصواتهم عبر منصة عبر الإنترنت تم بناؤها على بلوكتشين المرخص من ويفز.