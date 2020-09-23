قد يقوم الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي "بتسييل ٢٠٠ مليون دولار بعملة بيتكوين يوم السبت"

تام شمس - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 05:00 صباحاً - قال مايكل سايلور إنه يمكن تصفية جميع ممتلكات بيتكوين الاحتياطية لشركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال والتي تبلغ ٤٠٠ مليون دولار في أي وقت.

ففي مقابلة بتاريخ ٢٢ سبتمبر، أخبر سايلور بلومبرغ أنه على الرغم من أن "التقلب ليس حقًا سببًا للبيع"، إلا أنه لن يتردد في التخلص من مقتنيات مايكروستراتيجي البالغة ٣٨٢٥٠ بيتكوين (BTC) في أي لحظة إذا قفزت عائدات الأصول البديلة.

وقد يؤدي بيع مثل هذه الكمية الكبيرة من الأصول المشفرة بسهولة إلى انخفاض كبير في الأسعار، كما حدث في يونيو عندما تسببت الحيتان في انخفاض سعر بيتكوين إلى أقل من ٩٠٠٠ دولار. وعلى الرغم من أن مايكروستراتيجي استحوذت على بيتكوين في ٧٨٣٣٨ معاملة منفصلة خارج السلسلة، قال الرئيس التنفيذي إن تفريغها سيكون أسهل بكثير.

حيث قال سايلور: "يمكننا تصفيته في أي يوم من أيام الأسبوع، في أي ساعة من اليوم". "إذا كنت بحاجة إلى تصفية ٢٠٠ مليون دولار من بيتكوين، أعتقد أنه يمكنني القيام بذلك يوم السبت."

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أعلنت مايكروستراتيجي يوم ١١ أغسطس عن شرائها ٢١٤٥٤ بيتكوين مقابل ٢٥٠ مليون دولار، واعتماد العملة المشفرة كأصل احتياطي أساسي لها. وبعد الاستثمار الأولي، اشترت الشركة ١٦٧٩٦ بيتكوين إضافية مقابل ١٧٥ مليون دولار.

وتقدر قيمة إجمالي مقتنياتها الآن بحوالي ٤٠١,٥ مليون دولار مع الانخفاض الأخير في الأصول المشفرة بنسبة ٦٪، مما يعني عائدًا سلبيًا بنسبة ٣,٢٪ بعد ستة أسابيع. ومع ذلك، فإن بيتكوين بشكل عام في ارتفاع في عام ٢٠٢٠، من ٧٠٠٠ دولار في يناير إلى اختبار حاجز ١١٠٠٠ دولار في سبتمبر.

قال الرئيس التنفيذي لبلومبرغ: "نشعر بثقة تامة من أن بيتكوين أقل خطورة من الاحتفاظ بالنقود، وأقل خطورة من الاحتفاظ بالذهب". وتوقع أن الشركات الأخرى ستستثمر على الأرجح في بيتكوين في غضون ستة أشهر.