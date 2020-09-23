البنوك الكبرى المتورطة في تسرب شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية تتعرض للضرب في سوق الأسهم

تام شمس - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:58 صباحاً - تعرضت البنوك الكبرى التي تم ذكرها في التسريب الأخير لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية للسحق في السوق اليوم. فوفقًا للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على مدى ٢٠ عامًا من ١٩٩٧ إلى ٢٠١٧، سهلت المؤسسات المالية المدرجة ما يزيد عن ٢ تريليون دولار من المعاملات المشبوهة. وعندما انتشر هذا الخبر يوم أمس، كان يوم حساب للعديد من هذه المؤسسات.

أعلى ٥ بنوك في سوق الأسهم من حيث مقدار النشاط المشبوه.

يُزعم أن دويتشه بنك مسؤول بشكل منفرد عن أكثر من ١,٣ تريليون دولار من هذه المعاملات. ولوضع هذا في منظور العملات المشفرة، وفقًا لبيانات من تشيناليسيس، كان هناك ما قيمته ١ تريليون دولار من معاملات العملات المشفرة في عام ٢٠١٩، مع ١,١٪ فقط (أو ١١ مليار دولار) مصنفة على أنها غير مشروعة.

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أعلى ٥ بنوك من حيث حجم النشاط المشبوه. المصدر: ICIJ.

ومع ذلك، فإننا نفتقد أحجام المعاملات من كل من هذه البنوك، والتي تعتبر ضرورية لجعل المقارنة عادلة حقًا. حتى الآن، تم اكتشاف إشارة مباشرة واحدة فقط إلى البروتوكول الموجه نحو العملات المشفرة ضمن مجموعة تقارير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التي حصل عليها الصحفيون. وجاء ذلك ردًا على ون كوين - وهي عملية احتيال عملات مشفرة مزعومة أسسها مشتبه به مطلوب اسمه روجا إغناتوفا.

هناك تقريران متعلقان بون كوين على أنها أكبر عملية احتيال في مجال العملات المشفرة في التاريخ. وفي عام ٢٠١٧، أبلغ بنك نيويورك ميلون عن معاملات مشبوهة بقيمة ١٣٧ مليون دولار من شركات مرتبطة بون كوين. في حالة أخرى، "أرسلت امرأة أسترالية أكثر من ٥٠٠٠٠ دولار من شركتها للمنتجات العضوية للعناية بالبشرة إلى متلقين بما في ذلك شركتان تابعتان لون كوين."