قد لا يكون التمويل اللامركزي مثل طفرة الطرح الأولي للعملات الرقمية، لكن هل هذا شيء جيد؟

تام شمس - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 02:58 صباحاً - حققت صناعة العملات الرقمية نموًا هائلًا خلال العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار التمويل اللامركزي، أو DeFi. حيث يعتقد البعض أن قطاع التمويل اللامركزي يشبه فقاعة الطرح الأولي للعملات الرقمية، أو ICO لعام ٢٠١٧. ويختلف البعض الآخر، مشيرين إلى أن العهدين مختلفان بشكل واضح.

قال متداول المشتقات والمحلل المالي ومضيف قناة يوتيوب "توني فايس" لكوينتيليغراف إنه "على الأقل في فقاعة الطرح الأولي للعملات الرقمية لعام ٢٠١٧، كانت هناك جهود بُذلت للتوصل إلى فكرة لكتابة مستند تقني".

توسع التمويل اللامركزي بسرعة غير عادية في عام ٢٠٢٠. حيث ارتفعت أسعار المشاريع التي سميت على اسم الأطعمة قبل أن تتراجع لاحقًا إلى الأرض. ارتفع أحد الأصول، وهو YFI، من أقل من ١٠٠٠ دولار على طول الطريق إلى ٤٠ ألف دولار في فترة شهرين.

لقد اكتسبت الطرح الأولي للعملات الرقمية بالفعل تكهنات غزيرة في عام ٢٠١٧، والتي يرى البعض أنها مشابهة لاتجاه التمويل اللامركزي اليوم. حيث قامت العديد من المشاريع في ذلك الوقت ببيع التوكنات للمضاربة في بيئة من نوع البيع الجماعي، حيث تراكمت ملايين الدولارات في شكل استثمارات في غضون دقائق. في كثير من الأحيان، استندت هذه المشاريع إلى القليل من المنتج الفعلي أو حالة الاستخدام أو عدم وجودها على الإطلاق، وقليل جدًا من تلك المشاريع لم يحصل على أي مظهر من مظاهر الامتثال التنظيمي قبل الإطلاق.

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قال كاميرون وينكليفوس، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة "جيميني"، في تغريدة بتاريخ ٢٢ سبتمبر إن "التمويل اللامركزي ليس مثل جنون الطرح الأولي للعملات الرقمية ٢٠١٧"

"في ذلك الوقت، تم جمع الأموال على وثائق الإصدار الخاصة بعملات وهمية مكتوبة في المقاهي. التمويل اللامركزي موجود بالفعل ويعمل بنجاح. حيث تعمل مليارات الدولارات على تحقيق عائد إيجابي. هذا ليس برنامجًا افتراضيًا وهميًا، إنه حقيقة."

في الماضي، قارن رايان سيلكيس من شركة مساري بين التمويل اللامركزي والطرح الأولي للعملات الرقمية أيضًا، وتوقع في النهاية الزوال القادم لفقاعة التمويل اللامركزي.