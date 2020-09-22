تم إطلاق شبكة بلوكتشين الخاصة بأمين غون سيرير بقيمة ٤٢ مليون دولار لتوسيع نطاق التمويل اللامركزي

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - أطقت أفالانش، وهي شبكة بلوكتشين تقدم قابلية للتوسع في عالم التمويل اللامركزي، شبكتها الرئيسية مباشرة يوم ٢١ سبتمبر.

حيث قالت آفا لابز في بيان أصدرته يوم ٢١ سبتمبر حول إطلاق الشبكة الرئيسية: "من سنوفليك إلى أفالانش، قطعت المنصة اللامركزية شوطًا طويلًا، وبدأت رحلتها للتو".

آفا لابز هي الكيان المسؤول عن بناء بلوكتشين ومشروع أفالاناش. يشغل أمين غون سيرير، المصنف ٥٢ في قائمة كوينتيليغراف لأفضل ١٠٠ شخص في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين، منصب الرئيس التنفيذي لشركة آفا لابز.

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وأوضح البيان أن أفالانش تدير بروتوكول الإجماع الخاص به، مما يمهد الطريق لبلوكتشين لتسهيل ٤٥٠٠ معاملة في الثانية. غالبًا ما تستضيف شبكات بلوكتشين الحالية قدرات أقل بكثير من المعاملات في الثانية، مما يؤدي إلى إبطاء أوقات المعاملات وارتفاع الرسوم. في الأشهر الأخيرة، فرض التمويل اللامركزي ضغطًا كبيرًا على بلوكتشين لإيثريوم، حيث تسبب في رفع الرسوم.

وتعتبر أفالانش نفسها حلًا مفيدًا للجميع، من الشركات الكبرى إلى الأفراد والمطورين. وقد أدرج البيان أمثلة لحالات استخدام محددة للمعاهد والمؤسسات والمنظمات اللامركزية والمطورين والمشاركين في التوكنات.

والجدير بالذكر أن أفالانش قد بلغ ٤٢ مليون دولار من التمويل من طرح الأصول العامة في ١٥ يوليو، وبيعت في ٤,٥ ساعات. ومن المحتمل أن يمنح المشروع قدرًا من المصداقية، حيث كان سيرير علنيًا بشأن تعليقاته ضد الخداع والضوضاء في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين.