كريبتو.كوم تعكس "الصفقات غير المشروعة" وسط فترة توقف البورصة لفترة طويلة

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:55 مساءً - أدت مشكلة في قاعدة البيانات إلى تعطل مطول لبورصة كريبتو.كوم. ووفقًا لسلسلة التغريدات التي نشرها الرئيس التنفيذي للمنصة، كريس مارساليك، لا يزال السبب الدقيق لهذه المشكلات غير معروف. ومع ذلك، أكد مارسزاليك أن بعض المستخدمين قد استفادوا من الموقف من خلال التلاعب بسعر إيثريوم مقابل تيثر قبل الانقطاع.

وقد حقق هؤلاء المستخدمون مكاسب من خلال بيع العملات المشفرة الأخرى "بشكل جماعي"، مما سمح لهم بإجراء ما أشار إليه الرئيس التنفيذي باسم "الصفقات غير المشروعة". وبعد اكتشاف الموقف، وضعت الشركة خدماتها في وضع غير متصل بالشبكة.

ولحسن الحظ، تم منع محاولات سحب هذه الأموال غير المشروعة من قبل نظام إدارة المخاطر بالموقع، مما سمح للشركة بإعادة الأرصدة إلى حالتها السابقة. نشرت كريبتو.كوم تحديثًا يوم ٢١ سبتمبر، موضحةً أن تطبيقها "قد عاد للاتصال بالإنترنت ويعمل بكامل طاقته"، وأن "جميع الأموال آمنة".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو.كوم لكوينتيليغراف:

"تم تشغيل تطبيق كريبتو.كوم منذ يوم أمس والبورصة على وشك العودة إلى الإنترنت. لم تكن أموال العملاء معرضة لأي مخاطر في أي وقت. ونحن ننمو بسرعة والأنظمة تتعرض بطبيعة الحال للضغط. واستجابةً لذلك، عززنا البنية التحتية لتوفير المزيد من السعة لاستيعاب الطلب المتزايد".

وفي الأخبار الأخيرة، أصدرت البورصة نسخًا من التطبيق والمنصة تمت ترجمتهما للجمهور الناطق بالفرنسية والإسبانية.