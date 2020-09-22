شركة إكويليبريوم تحصل على منحة ويب ٣ لتطوير وحدة التمويل اللامركزي العالمية

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 08:55 مساءً - حصلت شركة إكويليبريوم الناشئة في مجال التمويل اللامركزي على منحة قدرها ٢٧٠٠٠ دولار من مؤسسة ويب ٣ لتطوير منصة التمويل اللامركزي وتوفير الأدوات التي تمكن المشاريع الأخرى من الانتقال إلى منصة بولكادوت.

وستتيح المنصة المحدثة لسلسلة إكويليبريوم الخارجية تقديم بيئة مطور لتطبيقات التمويل اللامركزي. وسيشمل ذلك جهاز إيثريوم الافتراضي، بهدف جذب مطوري التطبيقات اللامركزية لإيثريوم، الذين يمكنهم إعادة استخدام كودهم الحالي.

تقدم مؤسسة ويب ٣ منحًا تصل إلى ١٠٠٠٠٠ دولار للمؤسسات التي تعمل على تطوير تقنيات جديدة.

ومنصة التمويل اللامركزي من إكويليبريوم عالمية، ويمكن إعادة استخدامها وتنفيذها على أنواع باراشين أخرى. كما أوضح بيورن واغنر، المؤسس المشارك ومدير العمليات في باريتي تكنولوجيز، الذراع التقني لمؤسسة ويب ٣:

"تمتلك شركة إكويليبريوم القدرة على حل العديد من التحديات الحالية التي نراها في التمويل اللامركزي اليوم من خلال دعم شبكات متعددة وتوليد المشاركة في حلول عبر سلسلة متكاملة وقابلة للتطوير." Advertisements

يعتبر سوق المال عبر السلاسل الخاصة بإكويليبريوم هو أول تطبيق من التمويل اللامركزي يستخدم السلسلة الخارجية الخاصة به.

في البداية، كانت شركة إكويليبريوم تعتمد على إيوس على غرار ميكرداو، وقد حولت تركيزها إلى منصة بولكادوت الشهر الماضي للاستفادة من جسورها التي تتيح إمكانية التشغيل البيني مع إيثريوم التمويل اللامركزي وغيرها من سلاسل بلوكتشين.

وفيما يتعلق باستلام منحة مؤسسة ويب ٣، قال الرئيس التنفيذي لشركة إكويليبريوم "أليكس مليكوف":