تحتاج الأرض إلى بيتكوين مع وصول الاقتصاد إلى "نقطة تشبع الديون" - كيزر

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 08:55 مساءً - يقول ماكس كيزر إن العالم الآن عليه الكثير من الديون لدرجة أنه ولأول مرة على الإطلاق، من المستحيل إضافة المزيد.

ففي الحلقة الأخيرة من برنامجه التلفزيوني كيزر ريبورت يوم ٢٢ سبتمبر، حذر مضيف البرنامج من أن البنوك المركزية مسؤولة عن وصول الديون العالمية إلى "نقطة انعطاف" جديدة.

حيث قل كيزر بشأن الديون: "نحن في مرحلة التشبع"

وأشار كايزر مع المضيف المشارك ستايسي هربرت إلى تعليقات من البنك المركزي السنغافوري، سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، والتي حذرت الأسبوع الماضي من أن نسخ أساليب الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية لن ينجح في عام ٢٠٢٠.

تدخلت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في الأسواق، وشراء الأسهم والأصول الأخرى في خطوة مثيرة للجدل للغاية تهدف إلى الحد من التأثير الاقتصادي لكوفيد-١٩ والإغلاق الناجم عن ذلك.

وقال رئيس سلطة النقد في سنغافورة، ثارمان شانموغاراتنام، "أولًا، من الواضح تمامًا أنه لا يمكنك الاستمرار في زيادة ديونك".

"لكنني لا أعتقد أن المستويات الأعلى الجديدة للديون التي تتجه إليها العديد من البلدان الآن ستكون مستدامة دون فرض تكاليف كبيرة على النمو وكذلك الإنصاف داخل مجتمعاتها."

تضخم الدين القومي للولايات المتحدة وحده إلى ٢٦,٧ تريليون دولار هذا العام، بزيادة ٤ تريليونات دولار منذ يونيو ٢٠١٩.

"لا توجد قدرة لاقتصاد الأرض على تحمل المزيد من الديون؛ لخص كيزر: "نحن في نقطة التشبع".

وفيما يتعلق بالعواقب بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون بشكل متزايد، قال إن المستهلكين العاديين سيدفعون الفاتورة ببساطة من الآن فصاعدًا:

"الآن، كل دولار تطبعه هذه البنوك المركزية سيذهب مباشرة إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلك - وسترى ذلك في السجل النقدي على الفور، وسيؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعية لا تصدق[.]" Advertisements

في الأربعينيات من القرن الماضي، تمكنت الدول التي تراكمت عليها ديون بسبب القتال من تضخيمها. قال هربرت إن هذه المرة كان هناك الكثير من الوظائف غير المهمة في اقتصاد الوظائف المؤقتة لدرجة أن الأجور لن تتبع ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى نوع من الفجوة بين النخبة وبقية المجتمع الذي أطلق عليه كايزر "الإقطاعية الجديدة".

مخطط الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي على مدى ١٠ سنوات. المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي

أعمال مايكروستراتيجي وبيتكوين

لطالما دافع كيزر عن بيتكوين (BTC) كطريق للهروب من التأثيرات الضاربة للتضخم النقدي.

ومع انبعاثها الثابت وغير المتغير وشبكتها اللامركزية، تمثل بيتكوين نقيضًا للأموال التي يتم التحكم فيها مركزيًا.

وقد أفاد كوينتيليغراف أن زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي أظهر ارتفاعًا متزامنًا مع تضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية، لكنه يظل عرضة لأداء الدولار الأمريكي.

كما أشار كايزر يوم ٢٢ سبتمبر إلى أن "بيتكوين، مثل الذهب، من حيث أنها ترتبط ارتباطًا عكسيًا بالدولار الأمريكي - * وليس * سوق الأسهم". "لا تنخدعوا بالعشوائية."

بالإضافة إلى براعتها التقنية، تروج بيتكوين أيضًا لما يسمى بحياة تفضيلية منخفضة الوقت - توفير المال، مع العلم أن قيمتها لن تتضخم بمرور الوقت.

وحسبما يشرح سيفيدان عمووس في كتابه الشهير "معيار بيتكوين"، فإن هذا يسمح في النهاية بتقدم أفضل وأسرع للمجتمع في الوقت المناسب بدلًا من إنفاق الأموال في أسرع وقت ممكن على أكبر قدر ممكن.

وقد أشار كيزر وهيربرت إلى أن قرار مايكروستراتيجي بوضع أكثر من ٤٠٠ مليون دولار من الاحتياطيات النقدية في بيتكوين كان دليلًا على تسلل عقلية التفضيل منخفض الوقت إلى الشركات الكبيرة.