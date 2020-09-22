منصة تعقب الطعام والنبيذ في جنوب أستراليا تتعاون مع هيديرا

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 06:52 صباحاً - أعلنت منصة سلسلة التوريد الزراعية المدعومة من الحكومة الأسترالية "إنتراست" أنها ستعمل على هيديرا هاشغراف - وهي منصة سجلات موزعة تدعي أن معدل نقل المعاملات يبلغ ١٠٠٠٠ معاملة في الثانية.

أطلق ستيفن مارشال، رئيس الوزراء في جنوب أستراليا، مشروع إنتراست رسميًا يوم ٢٠ سبتمبر، واصفًا التركيز الأولي للمنصة على حماية صناعات تصنيع النبيذ والألبان من الاحتيال المزيف في الأسواق العالمية، وتحقيق وفورات الكفاءة عبر القطاعات الزراعية.

إنتراست هي منصة برامج كخدمة تتعقب حركة المنتجات الأولية (مثل عنب النبيذ) عبر سلسلة التوريد الزراعية المحلية، فضلًا عن سلسلة التوريد للمنتجات المصنعة الثانوية (في هذه الحالة، النبيذ نفسه.)

يتم تسجيل الموقع الجغرافي وختم الوقت والبيانات الرئيسية الأخرى بشكل ثابت على هيديرا هاشغراف، ويمكن الوصول إليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

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يتم حاليًا تجربة المنصة التجريبية من قبل أكثر من اثنتي عشرة شركة مقرها في منطقة نبيذ كلير فالي بجنوب أستراليا، وهي تتعقب حركة أكثر من ٢٥٠ ألف لتر من النبيذ. شارك في تأسيس المنصة جيفري جروسيت من غروسيت واينز، وقدمت الحكومة الأسترالية ١٥٠ ألف دولار أسترالي (ما يقرب من ١٠٩ آلاف دولار) لدعم المبادرة.

أشاد المدير الفني لإنتراست، روب ألين، بقدرات هيديرا على التوسع، وتوقع أن مزايا سرعة هاشغراف ستسمح إنتراست باستهداف البلدان الأخرى التي تعتمد اقتصاداتها على تصدير النبيذ والمنتجات الزراعية الأخرى.

تنتج أستراليا ما يقرب من مليوني طن من عنب النبيذ كل عام. ونظرًا لأن صانعي النبيذ يرون فوائد تأمين بيانات برنامج سلامة ملصقات نبيذ أستراليا الخاصة بهم على إنتراست، فمن المهم أن يكون النظام سريعًا وفعالًا من حيث التكلفة وآمنًا وقابلًا للتطوير."

في أواخر أغسطس، أعلنت وزارة الصناعة الأسترالية أنه تم إنشاء مجموعات عمل محلية تستهدف سلسلة التوريد وقطاعات الاعتماد لدعم لجنة توجيه خارطة طريق بلوكتشين الوطنية الأسترالية.