شركة إدارة صناديق برازيلية وناسداك يطلقان أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة في العالم

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:54 صباحاً - وقعت شركة إدارة الصناديق البرازيلية الخاضعة للتنظيم "هاشديكس" صفقة مع ناسداك لإطلاق أول صندوق أصول مشفرة متداول في البورصة في العالم في بورصة برمودا.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية إنفو موني، من المفترض أن يكون "مؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو" متاحًا في بورصة برمودا بحلول نهاية العام. وقد سعت إلى الإطلاق هناك بسبب اللوائح المتساهلة للدولة الجزيرة فيما يتعلق بأصول العملات المشفرة.

تقدم الصناديق المتداولة في البورصة وسيلة منظمة ومؤمنة للمستثمرين المؤسسيين للوصول إلى التعرض للسلع دون الاحتفاظ بالأصول الأساسية.

ويشير التقرير إلى أن المسؤولين البرموديين قد سمحوا بالصنادي اللمتداولة في البورصة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون المنتج مباشرًا ويتم تداوله قبل نهاية العام.

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توقع مارسيلو سامبايو، الرئيس التنفيذي لشركة هاشديكس، أن إطلاق الصندوق المتداول في البورصة سوف "يسرع دخول المستثمرين المؤسسيين" في قطاع العملات المشفرة.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، توقع راؤول بال، المدير التنفيذي ومدير الصندوق السابق في غولدمان ساكس، أن إطلاق صندوق بيتكوين متداول في البورصة في الولايات المتحدة بات وشيكًا، قائلًا:

"سأمنحكم أكبر فرصة في حياتكم: سيحصلون على الموافقة على صندوق متداول في البورصة. وسيكون هناك مليارات الدولارات التي ستصرف فيها. وستخصص كل خطة معاشات تقاعدية بعض المال لها. وسيخصص كل مكتب عائلي بعض المال له. وكلما ارتفع السعر، زاد تخصيصهم".

في السنوات الأخيرة، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مقترحات صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة من التوأم وينكلفوس وويلشاير فينيكس ووشركة الوساطة "أركا" التابعة لبورصة نيويورك للأوراق المالية.