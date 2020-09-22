الهيئة التنظيمية المصرفية الأمريكية تسمح للبنوك الفدرالية بالاحتفاظ باحتياطيات للعملات المستقرة

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:55 صباحاً - وفقًا لرسالة تفسيرية من مكتب المراقب المالي للعملة بالولايات المتحدة تم إصدارها يوم الاثنين، ستكون البنوك الوطنية حرة في الاحتفاظ بعملات احتياطية من العملات المستقرة.

وتنص التوجيهات الجديدة على ما يلي: "نستنتج أن أي بنك وطني قد يحتفظ بمثل هذه "الاحتياطيات" من العملات المستقرة كخدمة لعملاء البنك".

وإلى جانب الإعلان، أشار القائم بأعمال المراقب المالي للعملة براين بروكس إلى أن خدمات العملات المستقرة هي بالفعل جزء من العديد من أنشطة البنوك: "تشارك البنوك الوطنية وجمعيات الادخار الفدرالية حاليًا في أنشطة مرتبطة بالعملات المستقرة والتي تنطوي على مليارات الدولارات كل يوم."

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ومع ذلك، تحدد الرسالة أنه في الوقت الحالي، سيتم تطبيق هذا فقط على العملات المستقرة المدعومة بنسبة ١:١ بعملة أخرى، مما يعني أنه يتم استبعاد التوكنات التي تعتمد على "سلال" من العملات مثل ساغا أو بعض إصدارات ليبرا.

تيثر (USDT) هي مثال مشهور لعملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، باستخدام الاحتياطيات الموجودة في نيويورك. ومع ذلك، كان هناك جدل مستمر حول استخدام تيثر لهذه الاحتياطيات لتغطية الخسائر في بورصة بيتفينكس الشقيقة.

ومنذ أن تولى بريان بروكس، الرئيس السابق للقسم القانوني في كوين بيز، منصب الرئيس بالإنابة لمكتب المراقب المالي للعملة في مارس، كان المكتب نشطًا للغاية في توسيع الدور الذي يمكن أن يلعبه العملات المشفرة في البنوك الأمريكية. وفي يوليو، أرسل مكتب المراقب المالي للعملة قرارًا مشابهًا يؤكد أن البنوك الفيدرالية يمكنها حفظ أصول العملات المشفرة.