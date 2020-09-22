هل "دوامة الموت" لبيتكوين أصبحت وشيكة بعد تعديل الصعوبة الهائل بالأمس؟

تام شمس - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 12:55 صباحاً - قبل التنصيف الأخير، كان الكثيرون يتنبأون بما يسمى "دوامة الموت" لبيتكوين. وتعتمد هذه النظرية على فكرة أن خفض مكافأة الكتلة إلى النصف يؤدي إلى هجرة القائمين بالتعدين بسبب عدم الربحية المفاجئة لأنشطة التعدين. ونتيجة لذلك، ينخفض ​​معدل هاش الشبكة ويزداد وقت تعدين الكتلة، مما يعني أن إيرادات المُعدن تتضاءل بشكل أكبر، مما يدفع المزيد من المُعدنين إلى الخروج من الشبكة. ويُزعم أن هذه الحلقة ستستمر بعد ذلك حتى لا يتبقى أحد لتعدين بيتكوين (BTC).

صعوبة تعدين بيتكوين. المصدر: غلاسنود

في ٢٠ سبتمبر، واجهت بيتكوين واحدة من أكبر تعديلات صعوبة التعدين الصعودية في تاريخها. وفي الواقع، هذا هو التعديل الصعودي الثاني الرئيسي منذ التنصيف. إذًا، هل كان متوقعو الفشل على حق طوال الوقت؟

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معدل هاش بيتكوين ووقت الكتلة (متوسط ​​١٤ يومًا). المصدر: غلاسنود

للإجابة على هذا السؤال، علينا أن نفهم ما الذي يسبب تعديلات الصعوبة. يتنافس جميع القائمين بتعدين بيتكوين لحل الكتلة التالية. كلما زادت قوة الهاش التي تتمتع بها الشبكة، زادت سرعة حدوث ذلك. ومن أجل التأكد من أن معدل الإنتاج يبقى في فترة ١٠ دقائق لكل كتلة، قام ساتوشي ناكاموتو بتضمين ميزة في البروتوكول تقوم بضبط الصعوبة كل أسبوعين تقريبًا. وإذا كان الوقت بين الكتل خلال هذه الفترة أقل من تلك العلامة، فإن الصعوبة تتكيف لأعلى. وإذا ارتفع الوقت بين الكتل عن هذا الرقم، يحدث العكس.

جاء هذان التعديلان الأخيران نتيجة للزيادة الهائلة في قوة الهاش. وبالتالي، بدلًا من دعم سيناريو دوامة الموت، يبدو أنه يشير إلى الصحة الممتازة لشبكة بيتكوين.