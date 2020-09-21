تايلر وينكليفوس يقول إن بيتكوين أفضل من الذهب نفسه

تام شمس - الاثنين 21 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - وفقًا لتايلر وينكلفوس، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة "جيميني"، فإن بيتكوين تتفوق على الذهب في لعبتها الخاصة.

حيث قال وينكليفوس في تغريدة بتاريخ ٢١ سبتمبر: "بيتكوين أفضل من كونها ذهبًا - وليس فقط بشكل تدريجي، ولكن بترتيب من حيث الحجم أو ١٠ أضعاف".

على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك، ارتفع سعر بيتكوين بشكل كبير، متجاوزًا العديد من مقارنات الأسعار التاريخية على طول الطريق. وبالنسبة للكثيرين، يُنظر إليها الآن على أنها مخزن للقيمة أكثر من كونها عملة للمعاملات، وغالبًا ما يقارن الجمهور العملة الرقمية بالذهب؛ طريقة مجربة للوقت لتخزين القيمة مستخدمة لآلاف السنين.

قال NebraskanGooner، وهو متداول عملة باسم مستعار على تويتر، لكوينتيليغراف: "لا أفهم سبب وجود منافسة بين الذهب وبيتكوين". وأضاف: "أنا أعتبرهما مخزنًا للقيمة". NebraskanGooner هو أيضًا مؤسس LVL، وهو حل مصرفي في مجال العملات المشفرة.

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في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر وينكلفوس مخططًا يضع الأصلين في مواجهة بعضهما البعض. ومن بين سبع فئات، استبعد الذهب فئة واحدة - إجمالي المبلغ المالي المحتفظ به في الأصل. وتبلغ القيمة السوقية للذهب ٩ تريليونات دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لبيتكوين ٢٠٠ مليار دولار. خلاف ذلك، فازت بيتكوين بالندرة والمتانة وقابلية النقل والقسمة والتخزين وصعوبة التزوير.

اكتسبت بيتكوين أيضًا سمعة مؤخرًا كمخزن للقيمة في نظر الجمهور السائد في عام ٢٠٢٠، حيث استثمر العديد من الشركات العملاقة الرئيسية بكثافة في الأصل.