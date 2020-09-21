يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي يتبنى بيتكوين لأقصى حد

تام شمس - الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:53 صباحاً - إن قرار مايكروستراتيجي باستخدام بيتكوين كعملة احتياطية أساسية لها جعل مايكل سايلور يفضل الأصول على العملات البديلة.

ففي تغريدة بتاريخ ٢٠ سبتمبر، صرح الرئيس التنفيذي لشركة استخبارات الأعمال أنه يعتبر بيتكوين (BTC) شبكة أصول مشفرة، على عكس التوكنات مثل إيثريوم (ETH) أو العملات المستقرة، والتي أشار إليها باسم "شبكات تطبيقات العملات المشفرة".

ومع نشر مخططًا من موقع التحليلات هيمنة بيتكوين، ادعى الرئيس التنفيذي أن هيمنة العملة "تقدمت من مستوى منخفض بلغ ٧١,٠٥٪ في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ إلى ٩٣,٥٧٪ اليوم".

ومع ذلك، فإن سايلور انتقائي عن قصد عندما يتعلق الأمر بهذه البيانات. حيث لا تتضمن أرقام هيمنة بيتكوين عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية أو العملات المستقرة، ولكنها "تتضمن فقط العملات التي تستخدم إثبات العمل الذي يحاول أن يكون مالًا".

ووفقًا لكوين ماركت كاب، التي تأخذ في الاعتبار عملات مستقرة مثل تيثر (USDT)، كانت هيمنة بيتكوين عند أدنى مستوى سنوي لها عند ٥٦,٦٧٪ اعتبارًا من ١٣ سبتمبر، بينما أظهرت مساري المقياس أقرب إلى ٥٩٪. وكلاهما بعيد كل البعد عن هيمنة سايلور البالغة ٩٣٪. قادت إيثريوم والتمويل اللامركزي موسم العملات البديلة هذا العام، حيث تمثل أكبر ١٠ توكنات تمويل لامركزي الآن القيمة السوقية لما يقرب من ٩ مليارات دولار مقارنة بـ ٢٠٠ مليار دولار من بيتكوين.

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وعلى الرغم من ادعاءه في البداية أن "أيام بيتكوين معدودة" في عام ٢٠١٣، إلا أن سايلور تحول إلى اتجاه صعودي على أصل العملة المشفرة في الأسابيع الأخيرة بعد شراء مايكروستراتيجي لما قيمته ٢٥٠ مليون دولار من بيتكوين كعملة احتياطية في أغسطس. كما أعلن في ١٤ سبتمبر أن الشركة اشترت لاحقًا ١٧٥ مليون دولار إضافية من بيتكوين.

"تتوسع بيتكوين بشكل جيد كمخزن للقيمة."

سايلور ليس وحده في مجتمع العملات المشفرة في التقليل من الغالبية العظمى من العملات الرقمية. حيث قال أمين غون سيرير، مبتكر أول عملة مشفرة قائمة على إثبات العمل، في أبريل إن مناصري بيتكوين المتشددين محقون في تصنيف "٩٥٪ من الأشياء الموجودة على أنها عمليات احتيال".

وأضاف أنهم "قاموا فقط بإعادة تدوير شيء يخص شخصًا آخر".