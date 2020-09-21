قوة الفضاء الأمريكية تستعين بشركة بلوكتشين إكساج سكيوريتي لحماية البيانات

تام شمس - الاثنين 21 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً - اختارت قوة الفضاء الأمريكية (USSF) التي تم إنشاؤها مؤخرًا ومختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية شركة بلوكتشين إكساج سكيوريتي لتطوير أنظمة أمان البيانات.

وفي بيان، قالت إكساج سكيوريتي إنها حصلت على عقد لتوفير حماية بيانات شاملة لقوة الفضاء الأمريكية. وستوظف الشركة حل إكساج سكيوريتي فابريك القائم على بلوكتشين للمشروع.

قالت الشركة إن إكساج سكيوريتي فابريك لديه منصة موحدة يمكنها تأمين جميع الأنظمة وإزالة نقاط الدخول الفردية حتى لا يتمكن المتسللون من مسح المعلومات. وسيسمح هذا لقوة الفضاء الأمريكية بالتحقق من من يصل إلى الأنظمة، وضمان استمرار الأقمار الصناعية في العمل بأمان حتى إذا كانت المعدات الأرضية غير متصلة بالإنترنت، وحماية البيانات حتى يتم نقلها بالكامل إلى الوحدات التشغيلية.

هذا هو ثاني عقد تفوز به إكساج سكيوريتي من القوات الجوية الأمريكية، بعد العقد الأول الموقع في ديسمبر ٢٠١٩.

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تأسست قوة الفضاء الأمريكية في ديسمبر من العام الماضي للدفاع عن الفضاء والحصول على أنظمة فضائية عسكرية. ووفقًا لجامعة إلينوي، فإن أنظمة الفضاء هي بنية تحتية ومركبات تعمل معًا لأداء مهام الفضاء الخارجي. ويمكن أن تكون هذه أقمار صناعية أو حتى سفن فضاء. نظرًا لأن العديد من أنظمة الفضاء تعتمد بشكل كبير على الاتصال وتحديد المواقع الجغرافية، فمن المهم ألا يتم اختراق البيانات التي يتم إرسالها عبرها.

قال الرئيس التنفيذي لشركة إكساج سكيوريتي "دنكان غريتوود" إن بلوكتشين تلبي العديد من الاحتياجات المعقدة لقوة الفضاء الأمريكية:

"تتطلب قوة الفضاء الأمريكية تطبيقًا لامركزيًا للأمن لتأسيس مرونة في مجال الفضاء والوعي الموضوعي بالظروف - عبر كل عنصر من الأصول والبيانات. وقد أنشأنا حل إكساج لتلبية احتياجات أنظمة البنية التحتية الحيوية المعقدة، ونحن متحمسون لتقديم حل إكساج إلى قوة الفضاء الأمريكية في شكل أمن نظام فضاء محمي بواسطة بلوكتشين."

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، التي تشرف على جميع الأسلحة العسكرية بما في ذلك القوات الجوية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية، مهتمة ببلوكتشين منذ فترة. حيث منحت شركة بلوكتشين سيمبا تشين ومقرها إنديانا عقدًا لتوفير الأمان لبيانات البحث والتطوير الحساسة في مارس من هذا العام. كما تشارك وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) أيضًا في مجال بلوكتشين منذ عام ٢٠١٩.