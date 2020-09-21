الولايات المتحدة هي رقم واحد... في براءات اختراع بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 21 سبتمبر 2020 02:55 صباحاً - على الرغم من تقديم علي بابا المزيد من براءات الاختراع، لا تزال الولايات المتحدة تحتل الصدارة باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر عدد من حقوق النشر في بلوكتشين، وذلك وفقًا لتقرير صدر يوم ١٧ سبتمبر من شركة استشارات الملكية الفكرية كيس بيتنت.

حيث الولايات المتحدة لديها ٢١١٢ براءة اختراع، تليها جزر كايمان بـ ٣٥٠ براءة، وكندا بـ ١١٨. أما البلدان الستة المتبقية فهي اليابان بـ ١٠٨ وكوريا الجنوبية بـ ٨٧، والصين بـ٧٧ براءة اختراع.

تأتي جزر كايمان في المرتبة الثانية، حيث توجد معظم تطبيقات بلوكتشين لعلى بابا في الجزيرة.

وعلى الرغم من أن الشركات الصينية غالبًا ما يتم تمثيلها في العديد من قوائم براءات اختراع بلوكتشين "العشرة الأولى"، إلا أنها ليست شركات بلوكتشين خالصة. حيث يقول التقرير إن هذه الشركات ركزت على تطبيقات بلوكتشين كجزء من محفظة التكنولوجيا الخاصة بها. وكان سبب ملء الصين للعديد من براءات الاختراع هو تجنب بعض العقوبات التجارية في الخارج. وأوضح:

"لقد تعلموا من مثال شاومي،" أبل الصينية "، التي مُنعت من بيع هواتفها الذكية في صفقاتها خارج الصين - لأن شركة إريكسون السويدية تمتلك العديد من براءات الاختراع.

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المصدر: كيس بيتنت

الفئة الأكثر شيوعًا لإيداع براءات الاختراع هي تطبيقات التكنولوجيا المالية. وتشمل هذه التطبيقات التي تستخدم العملات المشفرة أو دعم التخزين أو تبادل العملات المشفرة. ويقول التقرير إنها تمثل نصف جميع طلبات براءات الاختراع الخاصة ببلوكتشين. ومن الفئات الشائعة الأخرى منصات الأعمال اللامركزية والحلول المنتشرة عبر بلوكتشين وخدمات الأعمال ذات المكون المالي والرعاية الصحية والخدمات المصرفية التقليدية المدمجة في بلوكتشين.

تمتلك آي بي إم وعلي بابا معظم براءات اختراع بلوكتشين. وقد قدمت علي بابا، على وجه الخصوص، براءات اختراع أكثر بعشر مرات من شركة آي بي إم في عام ٢٠٢٠. ووفقًا لكيس بيتنت، تم إيداع المزيد من براءات اختراع بلوكتشين في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩ بأكمله.

أعرب العديد من اللاعبين في الصناعة عن قلقهم بشأن التصيد ببراءات الاختراع، لذلك ساعدت سكوير في إطلاق تحالف براءات الاختراع المفتوح للعملات المشفرة. وتريد المجموعة إضفاء الطابع الديموقراطي على الوصول إلى التقنيات المبتكرة.