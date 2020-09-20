إيثريوم تتعاون مع تشين سيف وأوبن ريلاي لمنع المزيد من الهجمات بنسبة ٥١٪

تام شمس - الأحد 20 سبتمبر 2020 02:52 صباحاً - في الوقت الذي تكافح فيه إيثريوم كلاسيك انتهاكات أمنية متعددة، دخلت إيثريوم كلاسيك لابز في شراكة مع تشين سيف وأوبن ريلاي على أمل زيادة دفاعاتها ضد هجمات ٥١٪.

وفقًا لمنشور، سيعمل إيثريوم وفريق التطوير الأساسي التابع لها مع تشين سيف وأوبن ريلاي لتطوير واختبار استجابات الأمان.

حيث قال جيمس وو، مؤسس ورئيس إيثريوم كلاسيك لابز، إن الشراكة منطقية:

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"أوبن ريلاي وتشين سيف كلاهما على دراية جيدة بإيثريوم كلاسيك، من خلال العمل معًا، سيكون لديهما بعض من أكثر العقول ذكاءً في بلوكتشين لمعالجة مشكلة ٥١٪ جنبًا إلى جنب. سيوفر فريق العمل خبرة إضافية في أنظمة أمان إثبات العمل وبيئات الاختبار".

ستساعد أوبن ريلاي إيثريوم على "تطوير عمليات محاكاة ونماذج عملية للميزات المقترحة، وإنشاء بنية تحتية لشبكة الاختبار وتصميم وتنفيذ اختبارات شبكة الاختبار" بينما تعمل تشين سيف على مراجعة العديد من مقترحات الأمان للحفاظ على أمان الشبكة.

شهدت إيثريوم كلاسيك ثلاثة هجمات بنسبة ٥١٪ على الأقل في أغسطس وحده. حتى أن هذه الهجمات تسببت في قيام بورصات مثل أوكي إكس بالتحذير من أنها ستزيل إيثريوم كلاسيك إذا لم تقم بترقية أمانها. وقالت الشركة، التي عقدت العزم على تحسين أمنها، إن التنظيم قد يكون هو المفتاح لوقف أي هجمات مستقبلية عن طريق الحد من شركات تأجير قوة الهاش. حيث أوضحت أن اثنين على الأقل من الهجمات نتجا عن قوة هاش مستأجرة من نايس هاش.