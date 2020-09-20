كافا تطلق سوق للمال متعدد السلاسل على بلوكتشين

تام شمس - الأحد 20 سبتمبر 2020 12:52 صباحاً - أعلنت منصة كافا للتمويل اللامركزي (DeFi) عن عزمها استضافة سوق مال متعددة السلاسل على بلوكتشين كوزموس الخاص بها للاستفادة من فرص التمويل اللامركزي.

قالت كافا في بيان على موقعها على الإنترنت إنها تريد إنشاء تطبيق يسمى هارفست سيمكن المستخدمين من استعارة أو إقراض الأصول الرقمية، بما في ذلك بيتكوين وCRP وBNB وBUSD وكافا وUSDX. وسيتم دفع فائدة للعملاء وفي توكن الحوكمة HARD الخاص بهارفست.

ستقوم هارفست بدمج بيانات مرجع سعر كافا من تشين لينك لتسهيل عمليات النقل عبر السلاسل. حيث قالت الشركة إن المنصة يمكن الوصول إليها "من قبل أي شخص في أي مكان" لأنها مفتوحة وغير مصرح بها. ستساعد هارفست بشكل مثالي على دمج "أصحاب المصلحة في الأسواق المالية في مجالات لا تقتصر على تطبيقات التكنولوجيا المالية والبوصات والمؤسسات المالية".

وقد قالت كافا إنه في النهاية ستطلق المزيد من التطبيقات التي تستفيد من بلوكتشين لمنتجات التمويل اللامركزي. تستفيد هارفست من ترقية الشبكة الرئيسية لكافا.

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حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة كافا والمؤسس المشارك "براين كير" إنه من المهم أن تقدم الشركة توكن للحوكمة. إنه توكن الحوكمة، HARD، "ستعمل على تنسيق الأنشطة اللامركزية داخل النظام البيئي للإقراض والاقتراض." وأوضح قائلًا:

"الأهم من ذلك، يوفر هذا الأساس للمطورين القدرة على بناء التطبيقات بسرعة على شبكة كافا المفتوحة اللامركزية مع القدرة على الاستفادة من أمانها والجسور عبر السلاسل والبنية التحتية الأخرى التي قد تكلف الملايين بخلاف ذلك وتستغرق سنوات لتطويرها بشكل مستقل."

سيتمكن مستخدمو هارفست الذين يمتلكون HARD أيضًا من إدارة توزيع المكافآت في الشبكة واختيار الأصول الرقمية التي يمكن تمييزها. قالت كافا إن ٢٠٪ من إجمالي عدد توكنات HARD إلى القائمين بتكديس كافا خلال السنوات القليلة المقبلة.