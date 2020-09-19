البنك المركزي الفلبيني يحتضن التوكنات الرقمية

تام شمس - السبت 19 سبتمبر 2020 11:55 مساءً - يرى البنك المركزي الفلبيني أن التوكنات الرقمية وسيلة لتقليل استخدام النقود الورقية وتحسين تقديم الخدمات المالية في البلاد، حتى مع استمرار الدولة في دراسة عملتها الرقمية الخاصة.

ففي حديثه إلى بلومبرغ، قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، Bangko Sentral ng Pilipinas أو BSP، "بنجامين ديوكنو" إن التوكنات الرقمية "توسع نطاق الوصول وتقلل من تكاليف الخدمات المالية" بالإضافة إلى تقليل استخدام الأموال الورقية.

حيث قال ديوكنو إن التوكنات الرقمية تعمل على تحسين كيفية تقديم البنك المركزي للخدمات المالية للمواطنين.

تعتبر الفلبين واحدة من الدول التي تدرس إطلاق عملتها الرقمية الخاصة. حيث صرح البنك إن دراسته ستنظر في الجدوى والآثار السياسية المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC. وقد أطلقت الدولة بالفعل منصة بلوكتشين لتوزيع السندات الحكومية.

ذكر كوينتيليغراف سابقًا أن عملات البنوك المركزية الرقمية تسمح للبنوك المركزية بتقليل اعتمادها على غرف المقاصة وخفض التكاليف وستمكنها من تنفيذ السياسات النقدية. كما يمكن أيضًا توزيع عملات البنوك المركزية الرقمية على المواطنين رقميًا.