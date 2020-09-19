شركة فيغر تكنولوجيز تطلق عروض خدمات التمويل على بلوكتشين

تام شمس - السبت 19 سبتمبر 2020 06:53 مساءً - أطلقت شركة فيغر تكنولوجيز منتجاتها الجديدة لخدمات الصناديق الرقمية لشركات الاستثمار على بلوكتشين، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وقد استخدمت شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، بروفينانس بلوكتشين وتهدف إلى استخدام التكنولوجيا لأتمتة الكثير من العمليات الورقية في جمع التبرعات وإدارة الأموال. تشمل الخدمات زيادة رأس المال وتدريب المستثمرين ومعرفة عميلك ومكافحة غسيل الأموال وأنشطة قانون السرية المصرفية والاشتراكات الرقمية ومكالمات رأس المال ووكلاء التحويل.

حيث قال مايك كاغني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فيغر، إن الفكرة هي السماح لصناديق الاستثمار بالتركيز على قوتها الأساسية والاستثمار.

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"إن عرض خدمات الصندوق الرقمي من فيغر هو أول حل شامل لبلوكتشين يجمع بين أدوات جمع التبرعات الرقمية وإدارة الأموال المستمرة مع سوق أساسي لزيادة رأس المال وسوق ثانوي مستقبلي لمصالح صناديق التداول."

أعلنت فيغر أيضًا أن صندوق رأس المال الاستثماري فريندز آند فاميلي كابيتال 2 هو أول شريك له في شركة الاستثمار يستخدم خدمات بلوكتشين الخاصة به. وقالت فيغر إن الصندوق يريد أيضًا الاستفادة من هذه الخدمات من أجل "تداول ثانوي رقمي كامل لمصالح الصندوق" والاستقرار في الوقت الفعلي تقريبًا عند تي + ٠ مع عدم وجود مخاطر للطرف المقابل وتكاليف أقل للمعاملات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستفيد فيها فيغر من مزايا بلوكتشين. تحتوي فيغر أيضًا على سوق قائم على بلوكتشين لبيع وشراء القروض.