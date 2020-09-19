هل هناك موجة صعودية جديدة لبيتكوين؟ تظهر البيانات أن الحيتان والمؤسسات تتراكم

تام شمس - السبت 19 سبتمبر 2020 05:52 مساءً - نظرًا لأن سعر بيتكوين (BTC) تجاوز ١١١٠٠ دولار يوم ١٩ سبتمبر، فإن أنشطة الحيتان وأكبر حجم لباكت على الإطلاق يشيران إلى تعزيز الزخم.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

وفقًا لكي يونغ جو من كريبتو كوانت، قام عدد أقل من الحيتان بإرسال بيتكوين إلى البورصات. ومن الناحية التاريخية، تشير البيانات إلى ضغوط بيع أقل من حاملي بيتكوين ذوي الثروات العالية.

وفي الوقت نفسه، حقق الحجم اليومي لسوق بيتكوين الآجل الذي يركز على المؤسسات في باكت مستوى قياسيًا. حيث تقوم باكت، التي تديرها شركة ICE، الشركة الأم لبورصة نيويورك (NYSE)، بتسهيل عمليات تداول بيتكوين للمؤسسات.

يشير نشاط حيتان بيتكوين وحجم باكت القياسي إلى أن الحيتان والمؤسسات يمكن أن تجمع بيتكوين.

بيتكوين تواصل إعادة اختبار ١١٠٠٠ دولار حيث تشير بيانات السوق إلى اتجاه متفائل

تؤثر الحيتان والمؤسسات تأثيرًا هائلًا على سعر بيتكوين بسبب أحجام تداولاتهم.

حيث باع حوت واحد بيتكوين بأكثر من ١٢٠٠٠ دولار بعد الاحتفاظ بها لمدة عامين وكان لديه حوالي ٩٠٠٠ بيتكوين. بسعر السوق الحالي لبيتكوين عند ١١٠٧٠ دولارًا أي ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار أمريكي.

وبالنظر إلى انخفاض مخاطر طلبات البيع الكبيرة، فإن انخفاض شهية الحيتان لبيع بيتكوين هو عامل إيجابي. حيث قال كي:

"وصلت نسبة تبادل الحيتان إلى أدنى مستوى لها خلال العام - فكلما قل عدد الحيتان التي تنتقل إلى البورصات، قل الإغراق، وجعل سعر بيتكوين أعلى."

البيانات التي تشير إليها كريبتو كوانت هي احتياطي واسع من مقتنيات بيتكوين من الحيتان في البورصات. هناك بعض الحيتان التي تبيع بالأسعار الحالية، حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا. لكن البيانات تظهر أن غالبية الحيتان تفضل عدم البيع بسعر ١١٠٠٠ دولار.

يتزامن النشاط المتفائل للحيتان مع ارتفاع واضح في الطلب المؤسسي على بيتكوين على باكت.

نشاط حيتان بيتكوين في البورصات. المصدر: كريبتو كوانت

Advertisements

وفقًا لأركان ريسرش وسكيو، وصل باكت إلى حجم يومي جديد على الإطلاق يوم ١٥ سبتمبر، وتم تسوية معظمه فعليًا. يأتي ذلك بعد ٢٤ ساعة فقط من شراء مايكروستراتيجي بقيمة ١٧٥ مليون دولار إضافية من بيتكوين.

تجدر الإشارة إلى توقيت ارتفاع حجم سوق العقود الآجلة لبيتكوين في باكت لأنه يتبع عن كثب الشراء بالجملة لشركة مايكروستراتيجي.

الحجم التاريخي لعقود باكت بيتكوين. المصدر: سكيو

استنادًا إلى البيانات، يمكن تقديم حجة مفادها أن بعض المؤسسات ربما تستحوذ على بيتكوين بعد استثمار مايكروستراتيجي رفيع المستوى، خاصة وأن بعض نماذج التسعير الشائعة تشير إلى التقليل من القيمة عند المستويات الحالية. حيث كتب المحللون في أركان ريسرش:

"يوم آخر، أعلى مستوى آخر على الإطلاق في باكت مع اتجاه صعودي بعد أعلى حجم يومي جديد على الإطلاق يوم الثلاثاء، ارتفع حجم تداول الأمس أعلى على منصة بيتكوين الآجلة التي تركز على المؤسسات."

وبعد أربعة أيام من أن شهد باكت حجمًا قياسيًا وانخفض نشاط الحيتان في البورصات، ارتفعت بيتكوين من ١٠٨٠٠ دولار إلى ١١١٠٠ دولار.

ما التالي في المدى القريب؟

يقول بعض المتداولين أنه فوق التراكم من المؤسسات والحيتان، قد يحدث ارتفاع لجني الأرباح.

في الأشهر الأخيرة، تفوق سوق التمويل اللامركزي (DeFi) على العملات المشفرة الرئيسية، مثل بيتكوين وإيثريوم. وبعد الأداء القوي لتوكنات التمويل اللامركزي، قد يقوم المستثمرون بإعادة تدوير الأرباح إلى بيتكوين والعملات المستقرة.

حيث قال متداول اسم مستعار معروف باسم "لايت":

"بيعت جميع إيثريوم والعملات البديلة على مدار الأسبوع الماضي. وتم تدويرها إلى بيتكوين وعملات ورقية. الجميع تقريبًا غير معرضون بشكل كافٍ لبيتكوين وبنفس القدر معرضون بشكل كبير للتمويل اللامركزي."

مؤشر هيمنة بيتكوين. المصدر: كوين ماركت كاب

إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تستمر عملات التمويل اللامركزي في الأداء الضعيف مقابل بيتكوين على المدى القريب. على الأقل في المستقبل المنظور، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز صعود بيتكوين، الذي انخفض مؤشر هيمنتها إلى أدنى مستوياته سنويًا في الأشهر الأخيرة.