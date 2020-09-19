رئيس أبخازيا يرفع الحظر المفروض على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة

تام شمس - السبت 19 سبتمبر 2020 02:57 صباحاً - أنهت دولة أبخازيا حربها ضد تعدين العملات المشفرة، حيث أعلن الرئيس مؤخرًا عن تدابير لرفع الحظر الحالي في البلاد.

ووفقًا لموقع Finanz.ru، صرح أصلان بزانيا يوم الخميس أن حكومته تخطط لإدخال "الآلية المثلى" لتنظيم تعدين العملات المشفرة، بدلًا من الحفاظ على الحظر الحالي الذي تفرضه الدولة على الأنشطة المرتبطة ببلوكتشين.

في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أشار رسلان كفارتشيا، مدير الإدارة التشغيلية والتكنولوجية لشركة الطاقة الرسمية التابعة للدولة، إلى تعدين العملات الرقمية باعتباره المحرك الرئيسي وراء أزمة الطاقة الحالية التي تؤثر على أبخازيا.

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وتعليقًا على هذا الوضع، قال بزانيا:

"نحن نعمل الآن على حساب وتحديد النقاط التي تم تركيب أجهزة التعدين هذه فيها، ولن يكون من الممكن إخفاء أي شيء. (...) يجري إعداد مرسوم حكومي، سيحدد الآليات المثلى لتنظيم هذه العملية. لن نحظر [التعدين]، بل ستنظمه الدولة بشكل صحيح. هذه أيضًا هي المرحلة الأولى في حل مشاكل الطاقة".

قالت بزانيا "ليس الأمر سهلًا"، عندما سئل كيف يخطط لإعادة نظام الطاقة في البلاد إلى المستويات الطبيعية. وأضاف أنه حتى مع الإطار المناسب، فمن المرجح أن يستغرق الأمر ستة أشهر لحل الأزمة.